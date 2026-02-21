Силы обороны Украины поразили два корабля и два самолета в Крыму 8 21.02.2026, 18:46

17,020

Иллюстративное фото: корабль береговой охраны РФ проекта "Охотник"

Украина нанесла серию ударов по технике и объектам россиян.

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по технике и объектам россиян на временно оккупированных территориях Украины. Поражены два корабля, два самолета и тяжелая реактивная система залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«В рамках системной работы по снижению боевых возможностей государства-агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и технике российского агрессора на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины», - сказано в сообщении.

В частности, в ночь на 21 февраля на временно оккупированной территории Крыма в районе Инкермана поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 «Охотник». Также в Евпатории дроны поразили территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода два противолодочных самолета Бе-12.

В районе населенного пункта Астраханка на ВОТ Запорожской области дроны Сил обороны уничтожили реактивную систему залпового огня «Торнадо-С» россиян.

«Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины продолжают системно снижать боевой потенциал агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия», - добавили в Генштабе ВСУ.

