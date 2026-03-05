Минус носитель «Калибров»: СБУ раскрыла подробности удара по порту Новороссийска 5.03.2026, 15:44

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Пожар на палубе российского фрегата «Адмирал Эссен» продолжался около 18 часов.

Источники в спецслужбе подтвердили, что во время атаки на порт «Новороссийск» в ночь на 2 марта СБУ вместе с Силами обороны поразили фрегат «Адмирал Эссен» - носитель восьми крылатых ракет «Калибр». Удар пришелся по средней надстройке корабля, пишет РБК-Украина.

В результате этого взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала, поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи и поражены радары подсветки целей ЗР-90 «Орех», входящие в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса.

Также вероятно поврежден основной обзорный радар «Фрегат-М2М», который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

«В ходе операции СБУ прорвала плотную и многоуровневую систему вражеской ПВО вокруг Новороссийской бухты и порта. Пожар на палубе продолжался около 18 часов - это свидетельствует о серьезных внутренних разрушениях и затрудненной работе аварийных команд», - рассказал проинформированный источник.

Корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет «Калибр».

Сейчас фрегат не может наносить удары по территории Украины.

Также обнародованы фотодоказательства повреждений российского фрегата, которые подтверждают критические разрушения надстройки и бортового оборудования корабля.

Напомним, ночью 2 марта украинские дроны нанесли массированный удар по Черноморскому флоту РФ. В результате атаки были повреждены по меньшей мере пять вражеских кораблей.

Источники в спецслужбах подтвердили, что совместная операция СБУ и Сил обороны привела к поражению морского тральщика «Валентин Пикуль», а также вызвала серьезные разрушения противолодочных кораблей «Ейск» и «Касимов».

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