Украинские дроны атаковали российский фрегат «Адмирал Эссен»8
- 4.03.2026, 19:58
Достали и в Новороссийске.
В результате атаки дронов на порт в Новороссийске был поврежден российский фрегат «Адмирал Эссен». Это уже не первая атака на этот корабль.
Об этом сообщает «КіберБорошно» в Telegram.
OSINT-аналитики утверждают, что в результате атаки была повреждена средняя надстройка фрегата.
По их словам, в результате попадания в надстройку фрегата сдетонировали гранатометы ПК-10, предназначенные для постановки пассивных помех.
Кроме механических повреждений корабль получил поражения электронных систем:
комплекс РЭБ ТК-25, отвечающий за обнаружение излучения и постановку активных помех;
радары МР-90 «Орех», обеспечивающие наведение зенитных ракет на цели;
обзорный радар «Фрегат-М2М», отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных объектов.
Как пишут OSINT-аналитики, кроме фрегата, под удар попал ракетный катер проекта 1241 «Молния».
БПЛА поразили кормовую часть судна, где расположены главные двигатели, дизель-генераторы и машинное отделение, которые обеспечивают работу силовой установки катера.
Также в кормовой части находятся две 30-мм артустановки АК-630М, отвечающие за ближнюю оборону катера, и дизель-генераторы, которые обеспечивают электроснабжение корабельных систем.
Напомним, украинские воины уже наносили удар по российскому фрегату «Адмирал Эссен», когда он базировался в Севастополе. Для этого украинские воины впервые использовали новую ракету «Длинный Нептун».
Как отмечал в феврале спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, россияне используют «Адмирал Эссен» для ракетных ударов по Украине, поскольку такой корабль может нести «Калибры».