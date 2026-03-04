закрыть
6 марта 2026, пятница
Украинские дроны атаковали российский фрегат «Адмирал Эссен»

  • 4.03.2026, 19:58
  • 19,836
Украинские дроны атаковали российский фрегат «Адмирал Эссен»

Достали и в Новороссийске.

В результате атаки дронов на порт в Новороссийске был поврежден российский фрегат «Адмирал Эссен». Это уже не первая атака на этот корабль.

Об этом сообщает «КіберБорошно» в Telegram.

OSINT-аналитики утверждают, что в результате атаки была повреждена средняя надстройка фрегата.

По их словам, в результате попадания в надстройку фрегата сдетонировали гранатометы ПК-10, предназначенные для постановки пассивных помех.

Кроме механических повреждений корабль получил поражения электронных систем:

комплекс РЭБ ТК-25, отвечающий за обнаружение излучения и постановку активных помех;

радары МР-90 «Орех», обеспечивающие наведение зенитных ракет на цели;

обзорный радар «Фрегат-М2М», отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных объектов.

Как пишут OSINT-аналитики, кроме фрегата, под удар попал ракетный катер проекта 1241 «Молния».

БПЛА поразили кормовую часть судна, где расположены главные двигатели, дизель-генераторы и машинное отделение, которые обеспечивают работу силовой установки катера.

Также в кормовой части находятся две 30-мм артустановки АК-630М, отвечающие за ближнюю оборону катера, и дизель-генераторы, которые обеспечивают электроснабжение корабельных систем.

Напомним, украинские воины уже наносили удар по российскому фрегату «Адмирал Эссен», когда он базировался в Севастополе. Для этого украинские воины впервые использовали новую ракету «Длинный Нептун».

Как отмечал в феврале спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, россияне используют «Адмирал Эссен» для ракетных ударов по Украине, поскольку такой корабль может нести «Калибры».

