СМИ: Украина мощно ударила по Кремлю
- 25.04.2026, 8:22
- 19,868
Эффект впечатляет.
Украина фактически заблокировала российский нефтяной экспорт, несмотря на временное ослабление американских санкций. Россия теряет миллиарды долларов из-за прицельных ударов по портам и энергетической инфраструктуре.
Об этом говорится в аналитическом материале агентства Al Jazeera.
Хотя сейчас из-за перекрытия Ормузского пролива цена барреля поднялась выше 100 долларов, но Москва не может получить сверхприбыли. Одна причина - санкции, хотя иногда и ослабленные, но вторая - удары ВСУ по российским НПЗ.
Статистика падения за март:
Перевалка сырой нефти упала на 300 000 баррелей в день.
Экспорт нефтепродуктов сократился на 200 000 баррелей.
Агентство отмечает, что с 21 марта Украина начала именно системно уничтожать порты и НПЗ в России. Атаки ВСУ не дают оккупантам перегружать нефть на танкеры.
Апрель стал для России еще хуже. Показатели уже опустились до самого низкого уровня с лета 2024 года. К концу апреля цифры могут достичь антирекордов 2023 года.
Теперь Россия вынуждена резать добычу, ведь в ней нет смысла, если сырье невозможно вывезти или переработать. По данным информагентства Reuters, добыча упала на 300 000 - 400 000 баррелей в сутки. Эту информацию подтвердили сразу пять независимых источников.
Что известно о последних ударах ВСУ по НПЗ и портам оккупантов
Пару дней назад СБУ поразила важную НПС "Горький" в России и там вспыхнул масштабный пожар на 20 тысяч квадратных метров. Эта станция обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в частности на НПЗ «Лукойл» в городе Кстово.
Кроме этого, после атаки беспилотников остановили работу сразу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании «Роснефть». Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.
А в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области. На местном НПЗ прогремели взрывы.