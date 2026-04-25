  • 25.04.2026, 8:22
СМИ: Украина мощно ударила по Кремлю

Эффект впечатляет.

Украина фактически заблокировала российский нефтяной экспорт, несмотря на временное ослабление американских санкций. Россия теряет миллиарды долларов из-за прицельных ударов по портам и энергетической инфраструктуре.

Об этом говорится в аналитическом материале агентства Al Jazeera.

Хотя сейчас из-за перекрытия Ормузского пролива цена барреля поднялась выше 100 долларов, но Москва не может получить сверхприбыли. Одна причина - санкции, хотя иногда и ослабленные, но вторая - удары ВСУ по российским НПЗ.

Статистика падения за март:

Перевалка сырой нефти упала на 300 000 баррелей в день.

Экспорт нефтепродуктов сократился на 200 000 баррелей.

Агентство отмечает, что с 21 марта Украина начала именно системно уничтожать порты и НПЗ в России. Атаки ВСУ не дают оккупантам перегружать нефть на танкеры.

Апрель стал для России еще хуже. Показатели уже опустились до самого низкого уровня с лета 2024 года. К концу апреля цифры могут достичь антирекордов 2023 года.

Теперь Россия вынуждена резать добычу, ведь в ней нет смысла, если сырье невозможно вывезти или переработать. По данным информагентства Reuters, добыча упала на 300 000 - 400 000 баррелей в сутки. Эту информацию подтвердили сразу пять независимых источников.

Что известно о последних ударах ВСУ по НПЗ и портам оккупантов

Пару дней назад СБУ поразила важную НПС "Горький" в России и там вспыхнул масштабный пожар на 20 тысяч квадратных метров. Эта станция обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в частности на НПЗ «Лукойл» в городе Кстово.

Кроме этого, после атаки беспилотников остановили работу сразу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании «Роснефть». Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.

А в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области. На местном НПЗ прогремели взрывы.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук