закрыть
28 апреля 2026, вторник, 8:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крым массировано атаковали дроны: на аэродроме «Саки» были слышны взрывы

  28.04.2026, 7:37
  • 1,864
Взрывы в Севастополе и на военных аэродромах.

Оккупированный Крым в ночь на 28 апреля атаковали неизвестные дроны. Взрывы гремели, в частности, на аэродромах «Саки», «Кача», «Бельбек», а также в Севастополе и Феодосии.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в Крыму

После 20:00 в пабликах начали появляться сообщения о воздушной тревоге, работе ПВО и взрывах в разных районах Крыма. Тревогу объявляли, в частности, в Кировском, Ленинском, Советском районах.

Также канал «Крымский ветер» сообщал о неоднократных взрывах в Севастополе и Феодосии, а затем стало известно о пусках ракет и работе росПВО с Северной стороны в направлении моря.

«В Джанкойском районе взрыв и слышен пролет дронов, сообщают подписчики», - написали в «Крымском ветре».

Атака на аэродромы

Аэродромы - «Бельбек», «Саки», «Кача» - там также соообщалось о работе дронов и взрывах. Оккупанты даже поднимали в воздух истребители.

Известно, что помимо пулемета россияне применили для противостояния дронам ракетный комплекс «Панцирь».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Мнение

