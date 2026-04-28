Крым массировано атаковали дроны: на аэродроме «Саки» были слышны взрывы 28.04.2026, 7:37

Взрывы в Севастополе и на военных аэродромах.

Оккупированный Крым в ночь на 28 апреля атаковали неизвестные дроны. Взрывы гремели, в частности, на аэродромах «Саки», «Кача», «Бельбек», а также в Севастополе и Феодосии.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в Крыму

После 20:00 в пабликах начали появляться сообщения о воздушной тревоге, работе ПВО и взрывах в разных районах Крыма. Тревогу объявляли, в частности, в Кировском, Ленинском, Советском районах.

Также канал «Крымский ветер» сообщал о неоднократных взрывах в Севастополе и Феодосии, а затем стало известно о пусках ракет и работе росПВО с Северной стороны в направлении моря.

«В Джанкойском районе взрыв и слышен пролет дронов, сообщают подписчики», - написали в «Крымском ветре».

Атака на аэродромы

Аэродромы - «Бельбек», «Саки», «Кача» - там также соообщалось о работе дронов и взрывах. Оккупанты даже поднимали в воздух истребители.

Известно, что помимо пулемета россияне применили для противостояния дронам ракетный комплекс «Панцирь».

