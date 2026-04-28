Судороги Путина

Империя сыграет в ящик.

В рамках цикла «Россия глазами ее фанатов» издание «Салідарнасць» публикует избранные откровения от публициста Дмитрия Ольшанского, который сам себя идентифицировал как «черносотенца».

Ольшанский долго восторгался тем, как Россия украла Крым у Украины. Полномасштабное вторжение он тоже, разумеется, поддержал. Однако в последние недели родное государство Дмитрия крайне разочаровывает:

«В русской истории последних двухсот лет было три периода, с которыми можно сравнить то несчастье, что мы переживаем сейчас.

Во-первых, это так называемое «мрачное семилетие» Николая Первого (1848-1855), которое запомнилось параноидальным наступлением цензуры на все подряд и, шире, самодурством начальников, вроде московского губернатора Закревского.

Во-вторых, это еще намного более мрачное семилетие отца народов и корифея всех наук (1946-1953), прославленное разоблачением убийц в белых халатах, посягнувших на наших любимых руководителей, да и много чем еще в жанре фреддикрюгера.

И, наконец, полусмутное время между Леонидом Ильичом и Михаилом Сергеевичем (1982-1985), когда особенно свирепо хватали всех неправильных граждан и пытались закрутить все то, что, как мы теперь знаем, уже не закручивалось.

Общие свойства всех этих времен понятны.

Это агрессивные судороги длинного правления.

Начальство сидит очень долго, давно избавилось от настоящих врагов (или не может до них дотянуться), зато накопило за десятилетия изрядное количество неврозов, обид, страхов, желания все на свете проконтролировать и всех, наконец, наказать, – и вот, начинается война деменции с домашними, бабка кричит, что вы ее отравить хотите, и что она на вас заявление напишет.

Но если эта бабка размером с тиранозавра – уже не смешно…»

Тему государственной деменции Российской Федерации Ольшанский развил в отдельном посте:

«Происходящее с нашим государством напоминает медленный процесс психофизического регресса, который случается с некоторыми пожилыми людьми, родственники которых (а мы тут все – «родственники») с ужасом замечают это нехорошее движение, пробуют его как-нибудь остановить, иногда даже выигрывают время, но по сути – бессильны.

Вот она отказалась сама чем-нибудь пользоваться, что-то включать, разбираться, вникать.

Вот она не захотела поехать туда, куда всегда ездила, отказалась увидеть старых друзей.

Вот она устроила страшный скандал из-за ерунды.

Вот она потеряла очки, паспорт, забыла принять лекарства.

Вот она уже не выходит из дома.

А вот она уже подозревает близких, что они хотят ее отравить.

Не открывает дверь.

Открывает мошенникам.

Постоянно звонит в полицию, помогите, убивают.

Кругом враги. Дети враги, врачи враги.

И так может продолжаться годами, деградация и внутренний распад – постепенная история».

Увы, да, агония, бывает, затягивается. Но диагноз, поставленный Ольшанским, обнадеживает. Даст Бог, империя, которая сама спокойно не живет и другим не дает, сыграет в ящик. И наш регион станет спокойнее…

