Стало известно, как пройдет второй день визита короля Чарльза III в США 28.04.2026, 8:24

Фото: Getty Images

Запланирован ряд мероприятий и торжеств.

Белый дом раскрыл, как пройдет второй день визита британских монархов Чарльза III и королевы Камилы в США.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Опираясь на традицию, которая началась с 18 века, президент и первая леди с гордостью отметят официальное прибытие Их Величеств традиционной военной церемонией прибытия с воинскими почестями, которые выполняют трубы Герольдов армии США», - говорится в сообщении.

Затем национальные гимны обеих стран исполнит оркестр морской пехоты США The President's Own, а батарея президентского салюта выполнит его из 21 пушки.

Как сообщили в Белом доме, после инспекции войск и осмотра войск, проводимых с участием Файфского и Драмского корпусов армии США, президент выступит с речью на Южной лужайке.

После этого он и первая леди с монархами пройдут на балкон Голубой комнаты, где примут участие в церемонии осмотра 300 военнослужащих Соединенных Штатов, на которой будут присутствовать почти 500 военнослужащих Вооруженных сил США из всех шести видов войск, что станет первым историческим визитом для государственных визитов.

«Кроме тысяч гостей на Южной лужайке, среди известных гостей, приглашенных на церемонию, есть члены Кабинета президента, члены Конгресса, официальная делегация США, официальная делегация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, семьи американских военных и студенты Британской международной школы Вашингтона», - добавили в анонсе на сайте Белого дома.

Еще известно, что после завершения церемонии прибытия британский короля и королевы они распишутся в книге гостей Белого дома и примут участие в официальном обмене подарками с Трампом и Меланией в Голубой комнате.

В Крестовом зале Государственного этажа пары затем пройдут встречу с делегациями обеих стран.

«После этих встреч пары пройдут в Овальный кабинет, где президент и его величество примут участие в двусторонней встрече. Первая леди и ее величество будут иметь отдельный график», - говорится в пресс-службе.

Далее первая леди США и королева Камилла присоединятся к американским студентам на межкультурном образовательном мероприятии в теннисном павильоне Белого дома.

В рамках инициативы госпожи Трамп «Вместе способствуем будущему», небольшая группа, в которую входят несколько чемпионов штатов с президентского конкурса искусственного интеллекта, будет использовать гарнитуры виртуальной реальности, чтобы узнать о Соединенном Королевстве.

Участники также будут использовать очки с искусственным интеллектом, чтобы узнать об американской истории и особых отношениях, оценивая артефакты из коллекции Белого дома и Национального управления архивов и документации.

Во вторник вечером Трамп и Мелания поприветствуют их величества после их прибытия в Южный портик Белого дома на государственный ужин в Восточной комнате.

Офис Первой леди поделится дополнительной информацией о государственном ужине перед мероприятием. В четверг утром, 30 апреля, супруги Трампы поприветствуют монархов на Южном портике Белого дома и попрощаются в Дипломатической приемной комнате.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com