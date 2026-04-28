Белорусам запретят покупать недвижимость в Эстонии 28.04.2026, 9:51

Но не всем.

После почти двухлетнего обсуждения в Эстонии подготовили законопроект, который запретит гражданам Беларуси и России, не имеющим постоянного вида на жительство, покупать недвижимость. Запрет планируется ввести с 1 января 2027 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на эстонский телеканал ERR.

Речь идет о поправках к закону об ограничении на приобретение недвижимости. Туда включат квартиры, на которые подобное ограничение раньше не распространялось.

Эта норма позволит запретить приобретать недвижимость на территории Эстонии гражданам России и Беларуси без постоянного вида на жительство, компаниям этих государств, а также юридическим лицам, в которых они являются фактическими бенефициарами», — сообщили в эстонском правительстве.

Запрет не будет иметь обратной силы. То есть он не будет распространяться на граждан Беларуси и России, которые уже приобрели недвижимость в стране до его вступления в силу.

На начало января 2026 года в Эстонии проживало 1476 граждан Беларуси с временным ВНЖ и 1190 — с постоянным. Среди них 896 человек являлись владельцами недвижимости.

Предложение о введении подобного запрета в Эстонии обсуждалось с лета 2024 года. В 2025-м решение о запрете гражданам Беларуси и России приобретать недвижимость принял Сейм Латвии. В Литве также обсуждалась такая идея, но она не набрала нужного количества голосов в парламенте.

