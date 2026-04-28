Нужно ли платить налог за котов? 28.04.2026, 10:32

3,004

Белоруска рассказала о неожиданном визите милиции.

Белоруска рассказала о визите милиции, когда ее спросили, платит ли она налог за кота. Ситуация сильно удивила пользователей в тиктоке, пишет BGmedia.

Белоруска опубликовала видео, в котором рассказала о неожиданном визите милиционера. По ее словам, это произошло около восьми вечера, когда семья уже собиралась ложиться спать.

«К нам вчера приходил милиционер, было где-то часов восемь вечера, мы уже готовились ко сну, и тут стук в дверь. Я никого не жду, открываю — там милиционер. И он начинает спрашивать, кто здесь проживает, год рождения, где работаете, не работаете, какие сады и школы посещают дети и так далее», — рассказывает девушка в своем ролике.

После того как он записал всю информацию, прозвучал неожиданный вопрос: «Он спрашивает: а котики-собачки есть? Я говорю — да, есть кот. А он: а он зарегистрирован, налог платите?»

Женщина признается, что была шокирована услышанным: «Я думаю: что? Я впервые об этом слышу. Про собак слышала, что нужно регистрировать и платить налог, но про котов — вообще впервые слышу».

Она решила уточнить, действительно ли речь идет о котах: «Я у него спрашиваю: что, и на котов тоже? Он говорит: ну да, конечно. Сейчас, в первый раз, просто предупреждаю — зарегистрировать кота».

После разговора белоруска начала искать информацию: «Я просто в шоке, думаю, где это делать и как. Начала гуглить — и, честно, не нашла информации, что нужно платить налог на кота. Либо я чего-то не понимаю, либо он меня ввел в заблуждение».

Как на ситуацию отреагировали в комментариях

Белорусские пользователи поставили под сомнение слова милиционера, о котором рассказала девушка.

«У меня кошка скоро родит, где стать на учет, чтобы получать пособие по беременности и родам на 6—7 несовершеннолетних?»

«Одно не понимаю, почему за кота нужно платить и за что вообще этот налог?».

«А мух и комаров, которые в квартиру залетели, тоже нужно регистрировать?».

«Тогда и котам нужна бесплатная медицина».

«Если я зарегистрирую двух котов, мне не хватит площади — пойду становиться в очередь на расширение жилья».

«А если кот у меня в гостях?».

Что говорит закон

Отметим, что с этого года в Беларуси начал действовать налог на собак. Одновременно новые нормы законодательства обязывают владельцев регистрировать всех домашних животных, в том числе как собак, так и котов, если они содержатся в жилых помещениях.

Размер налога зависит от породы собаки: для тех, которые относятся к опасным, он выше, чем для обычных. При этом предусмотрены отдельные исключения — например, для собак-поводырей. Кроме того, существуют налоговые льготы для владельцев нескольких собак.

Что касается котов, то для них налог не установлен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com