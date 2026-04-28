Нужно ли платить налог за котов?12
- 28.04.2026, 10:32
- 3,004
Белоруска рассказала о неожиданном визите милиции.
Белоруска рассказала о визите милиции, когда ее спросили, платит ли она налог за кота. Ситуация сильно удивила пользователей в тиктоке, пишет BGmedia.
Белоруска опубликовала видео, в котором рассказала о неожиданном визите милиционера. По ее словам, это произошло около восьми вечера, когда семья уже собиралась ложиться спать.
«К нам вчера приходил милиционер, было где-то часов восемь вечера, мы уже готовились ко сну, и тут стук в дверь. Я никого не жду, открываю — там милиционер. И он начинает спрашивать, кто здесь проживает, год рождения, где работаете, не работаете, какие сады и школы посещают дети и так далее», — рассказывает девушка в своем ролике.
После того как он записал всю информацию, прозвучал неожиданный вопрос: «Он спрашивает: а котики-собачки есть? Я говорю — да, есть кот. А он: а он зарегистрирован, налог платите?»
Женщина признается, что была шокирована услышанным: «Я думаю: что? Я впервые об этом слышу. Про собак слышала, что нужно регистрировать и платить налог, но про котов — вообще впервые слышу».
Она решила уточнить, действительно ли речь идет о котах: «Я у него спрашиваю: что, и на котов тоже? Он говорит: ну да, конечно. Сейчас, в первый раз, просто предупреждаю — зарегистрировать кота».
После разговора белоруска начала искать информацию: «Я просто в шоке, думаю, где это делать и как. Начала гуглить — и, честно, не нашла информации, что нужно платить налог на кота. Либо я чего-то не понимаю, либо он меня ввел в заблуждение».
Как на ситуацию отреагировали в комментариях
Белорусские пользователи поставили под сомнение слова милиционера, о котором рассказала девушка.
«У меня кошка скоро родит, где стать на учет, чтобы получать пособие по беременности и родам на 6—7 несовершеннолетних?»
«Одно не понимаю, почему за кота нужно платить и за что вообще этот налог?».
«А мух и комаров, которые в квартиру залетели, тоже нужно регистрировать?».
«Тогда и котам нужна бесплатная медицина».
«Если я зарегистрирую двух котов, мне не хватит площади — пойду становиться в очередь на расширение жилья».
«А если кот у меня в гостях?».
Что говорит закон
Отметим, что с этого года в Беларуси начал действовать налог на собак. Одновременно новые нормы законодательства обязывают владельцев регистрировать всех домашних животных, в том числе как собак, так и котов, если они содержатся в жилых помещениях.
Размер налога зависит от породы собаки: для тех, которые относятся к опасным, он выше, чем для обычных. При этом предусмотрены отдельные исключения — например, для собак-поводырей. Кроме того, существуют налоговые льготы для владельцев нескольких собак.
Что касается котов, то для них налог не установлен.