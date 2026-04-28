Стрелков призвал россиян осознать «неприятный факт» 6 28.04.2026, 9:09

Игорь Стрелков

Россия идет к военному поражению.

Российский Z-патриот, военный преступник Игорь Стрелков разразился пораженческим постом в ответ на новость о том, что Европа даст Украине кредит на 90 млрд евро. Он пришел к выводу, что ситуация быстро идет к военному поражению России. Пост был опубликован на официальном Telegram-канале Стрелкова, передает Dialog.UA.

Он отметил, что спустя 4 года войны ее цели так и остаются неизвестны. Бойня затянулась и с каждым днем становится все более «нестерпимой» для РФ и ее населения.

«Будем терпеть дальше. Будем дальше пытаться осуществлять «СВО», которая, совершенно очевидно, зашла в тупик. И которая сейчас уносит огромное количество жизней без какого-либо результата», — написал Стрелков.

Он уточнил, что для России ситуация быстро становится «отчаянной».

«К сожалению, мы идем к военному поражению. Это факт. Давайте… хотя бы осознаем данный неприятный факт и будем исходить из того, что угроза реальна. И что Украину и дальше будут снабжать всем необходимым, а мы и дальше не будем ничего по-настоящему серьезного делать, чтобы эту угрозу предотвратить», — написал Стрелков.

Он подчеркнул, что мобилизация в России «катастрофически запоздала» и уже не поможет одержать победу в войне. «Сейчас идет война дронов, которые способны уничтожить любое количество пехоты, введенное в бой на любом фронте… Противник наладил… такое производство дронов и ракет, что сейчас способен держать фронт почти одними ими, что, собственно, и происходит. То есть большие массы людей и техники будут уничтожены, не достигнув каких-либо успехов. Время упущено», — подчеркнул Z-патриот. Он констатировал, что у РФ сегодня даже не хватит оружия, чтобы вооружить мобилизованных.

