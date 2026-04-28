28 апреля 2026, вторник, 11:42
Россия предаст тебя, сынок

  • Евгений Сасько
  • 28.04.2026, 10:10
Фото: Front de libération de l'Azawad / AP

Это не цитата, это — модель.

РФ – действительно худший из возможных союзников, которого только можно иметь.

Армения в 2020-м, Сирия в 2024-м, Венесуэла в 2026-м, Иран в 2026-м, Венгрия в 2026-м и теперь Сахель.

Сахель – это пояс стран в Африке, между пустыней Сахара и тропической Африкой: Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад, Судан.

Золото, уран, полезные ископаемые.

Францию ушли оттуда в 2022–2023-м, вместо нее вошла РФ, обещая безопасность и влияние наивным местным вождям.

Теперь соцсети заполонили видео отвода российских войск, бросающих своих союзников.

«Россия предаст тебя, сынок. Всегда».

Это не цитата, это – модель.

Евгений Сасько, Telegram

