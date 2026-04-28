В Гродно четырехлетняя девочка одна гуляла по городу 5 28.04.2026, 10:15

1,812

Ее и других детей изъяли из семьи.

В субботу, 25 апреля, соцсети и СМИ облетела новость: в Гродно без присмотра нашли маленькую девочку. Она не могла объяснить, где живет, повторяла только свое имя — Эмилия. В тот же день удалось установить семью ребенка. Оказалось, что девочка пропала еще ранним утром, но до 3 часов дня ее активными поисками никто не занимался.

Позже выяснилось, что около шести утра молодой человек матери ушел на учебу, оставив входную дверь незапертой. Пока все остальные спали, девочка сама открыла дверь и ушла из квартиры. Ее пропажу мать обнаружила в половине девятого утра. Спустя полтора часа женщина попыталась поискать ребенка во дворе, но поиски не принесли результата. Тогда мать просто вернулась в квартиру, в милицию она обращаться не стала, передает «Гродно Плюс».

Малышку заметили небезразличные прохожие и передали ее правоохранителям. Сотрудникам милиции удалось выйти на близких семьи — только так мать узнала, что ребенок в безопасности. Объяснить свое бездействие она так и не смогла:

— Во сколько вы обнаружили отсутсвие вашей девочки по месту жительства?

— В 10 утра.

— Сколько сейчас времени? Давайте я вам подскажу — 15:15. Почему вы не обратились в милицию с целью установления ее местонахождения?

— Я думала, она придет домой.

Всего у женщины трое детей: 1,5 года, 4 года и 7 лет. В ходе разбирательств было решено изъять детей из семьи.

— Одна из причин изъятия — ненадлежащий контроль местонахождения своего малолетнего ребенка. Также установлено, что присутствуют несоответствующие санитарные условия для проживания несовершеннолетних детей, в связи с чем было принято решение поместить детей в инфекционную больницу. В инфекционной больнице они могут находиться до месяца, и в этот срок мать должна устранить все, что ей было предъявлено, для того, чтобы вернуть детей обратно.

Если мать не устранит данные критерии, которые послужили основанием для отобрания детей, дети будут переданы на государственное обеспечение. В этой ситуации вопрос о наложении в отношении нее каких-то взысканий и штрафных санкций не стоит, — передал в начале этой недели слова представителя инспекции по делам несовершеннолетних телеканал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com