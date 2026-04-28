Белорусы предложили новые меры против клещей 1 28.04.2026, 9:34

1,606

Власти не поддержали.

В Беларуси предложили обязать коммунальные службы проводить профилактическую обработку зеленых зон от клещей до начала сезона и предупреждать об опасных зонах. Однако в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства заявили, что действующий порядок менять не планируют, сообщает «Белсат».

Петиция с предложением ввести профилактическую обработку парков от клещей появилась на платформе «Удобный город». Ее авторы отмечают, что сейчас противоклещевая обработка в городах проводится в основном «реактивно» – после жалоб жителей или выявления превышения численности клещей санитарными службами. По их словам, такой подход запаздывает: люди успевают пострадать до того, как работы будут организованы.

В обращении предлагается перейти к профилактической модели. В частности, обязать балансодержателей территорий – такие структуры, как «Зеленстрой» и ЖЭУ – проводить плановую весеннюю акарицидную обработку еще до начала эпидсезона. Речь идет о буферных зонах: примерно 50 метров вокруг детских площадок, вдоль пешеходных дорожек в парках и на площадках для выгула собак.

Отдельно авторы петиции предлагают закрепить финансирование таких работ: включить обработку от клещей в обязательный перечень мероприятий по благоустройству и выделять на нее средства заранее – в марте–апреле. Также они считают необходимым установить жесткий норматив реагирования: обрабатывать территории с выявленными клещами или по массовым жалобам не позднее чем через три рабочих дня.

Еще одна инициатива касается информирования жителей. Предлагается устанавливать на входах в зеленые зоны предупреждающие таблички: красные – если территория не обработана и существует риск клещей, зеленые – если обработка проведена, с указанием даты.

В ответе Министерства жилищно-коммунального хозяйства говорится, что ответственность за содержание территорий общего пользования, включая парки и скверы, возложена на местные исполнительные органы и уполномоченные организации. Вопрос финансирования таких работ также относится к их компетенции.

В ведомстве подчеркнули, что действующие санитарные нормы уже регулируют порядок проведения акарицидных мероприятий, и изменить его «в настоящее время не представляется возможным».

Там также отметили, что территории массового посещения обрабатываются планово по утвержденным графикам, а при поступлении жалоб проводится внеплановая проверка. Если выявляется очаг клещей, обработку организуют «в максимально короткие сроки» с учетом погодных условий и технических возможностей.

Идею установить обязательный трехдневный срок реагирования в министерстве не поддержали, указав, что такой норматив «не всегда реализуем».

Также в ответе говорится, что действующие правила не предусматривают обязательного размещения предупреждающих табличек о наличии или отсутствии обработки от клещей в зеленых зонах.

Таким образом, предложенные меры – от профилактической обработки до информирования населения – внедрять не планируется, а действующая система борьбы с клещами останется без изменений.

Напомним, вместе с потеплением в стране растет риск встречи с клещами. С начала 2026 года по середину апреля этого года из-за укусов клещей к врачам обратились свыше 200 человек, причем первые пациенты были уже в январе.

