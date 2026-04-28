28 апреля 2026, вторник, 10:07
  • 28.04.2026, 9:58
The Guardian: Чарльз III и Трамп встретятся без камер
Фото: Getty Images

Названа причина такого формата.

Встреча британского монарха Чарльза III и президента США Дональда Трампа пройдет в закрытом формате без присутствия прессы из-за опасений возможных дипломатических инцидентов. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет об основной встрече Трампа и Чарльза, которая состоится сегодня, 28 апреля. Промежуточная встреча британского монарха и американского лидера состоялась вчера. Чарльз III прибыл вместе со своей женой Камиллой. Трамп вместе с первой леди США Меланией встретил их в Белом доме. Они пригласили королевскую чету на чашку чая, а затем провели для них экскурсию по Южной лужайке Белого дома.

Британская сторона настаивала на минимизации доступа СМИ из-за риска повторения ситуаций вроде публичных споров, которые ранее возникали во время встреч Трампа с другими мировыми лидерами, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что в начале встречи стороны кратко появятся перед камерами, однако основные переговоры будут проходить за закрытыми дверями.

Дипломатическая осторожность и повышенное внимание

Британское правительство рассчитывает, что участие короля поможет улучшить отношения между Лондоном и Вашингтоном, которые в последнее время остаются напряженными из-за политических разногласий.

Также сообщается, что к переговорному процессу будет привлечено британское МИД, в частности для предотвращения потенциальных неловких ситуаций во время общения лидеров.

Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг Дмитрий Чернышев