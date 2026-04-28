Forbes: Украина стала полигоном военной революции века 28.04.2026, 9:29

Дроны произвели самую большую революцию за столетие.

Война в Украине демонстрирует радикальное изменение характера боевых действий, где беспилотники превратились в ключевой инструмент на поле боя. По оценкам аналитиков, именно дроны в настоящее время причиняют до 75% всех потерь, что позволяет говорить о крупнейшей военной трансформации со времен появления танков, пишет Forbes.

Последние события лишь подчеркивают эту тенденцию: российские военные сдаются украинским беспилотникам без прямого контакта с солдатами, а морские дроны Киева уже научились запускать перехватчики для уничтожения воздушных целей.

В частности, подразделение 412-я бригада Nemesis впервые в истории современной войны перехватило дрон-камикадзе типа Shahed с помощью ракеты, запущенной с морского беспилотника.

Дешевое оружие с разрушительным эффектом

Одним из ключевых изменений стала экономика войны. Дрон стоимостью около тысячи долларов способен уничтожать технику за миллионы. Массовое производство только усиливает этот эффект: Украина планирует производить до 10 миллионов беспилотников в год, Россия – более 6 миллионов.

Это превращает дроны в «расходный материал», подобный боеприпасам, и открывает доступ к высокоточному оружию даже для негосударственных групп.

Поле боя стало «прозрачным»

Беспилотники обеспечивают постоянное наблюдение, фактически ликвидируя возможность скрытого передвижения. Любая позиция может быть обнаружена и атакована в реальном времени.

В ответ стремительно растет роль радиоэлектронной борьбы, которая стала первой линией защиты от дронов.

Новым этапом становится автономность: современные дроны все чаще способны действовать без прямого управления человеком. А сочетание с искусственным интеллектом открывает путь к применению «роев» – десятков или сотен беспилотников, которыми может управлять один оператор или которые выполняют миссии самостоятельно.

США пытаются догнать

Несмотря на очевидные изменения, США долгое время недооценивали роль дронов. Лишь недавно Пентагон начал масштабные программы закупок и планирует потратить десятки миллиардов долларов на беспилотные системы и средства борьбы с ними.

В то же время американские объемы производства пока значительно уступают темпам Украины и России.

Аналитики отмечают: дроны – это не просто новый тип оружия, а фундаментальное изменение способа ведения войны. Они делают боевые действия дешевле, массовее и более автономными.

«Эра дронов не наступает, она уже здесь. Продолжается гонка за то, чтобы определить, внедрит ли Америка эту технологию достаточно быстро, чтобы стать победителем в эту новую эру, а не плохо подготовленным игроком, отстающим от остальных», – подытожил Forbes.

