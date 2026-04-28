Латвия приняла меры против дочери Лаврова
- 28.04.2026, 9:42
Запрещен въезд трем гражданам РФ.
Латвия включила в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, трех граждан Российской Федерации, среди которых, в частности, бывший министр культуры Михаил Швидкой.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Латвии, сообщает «Европейская правда».
Как отмечается, соответствующее решение приняла глава латвийского МИД Байба Браже на основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции.
Помимо экс-министра Швидкого, в список нежелательных лиц также внесли Анастасию Карнееву – дочь заместителя генерального директора «Ростеха» Николая Волобуева.
Также Латвия запретила въезд дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерине Винокуровой.
Запрет на въезд в Латвию вводится на неопределенный срок, отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.