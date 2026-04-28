28 апреля 2026, вторник, 10:07
Латвия приняла меры против дочери Лаврова

Запрещен въезд трем гражданам РФ.

Латвия включила в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, трех граждан Российской Федерации, среди которых, в частности, бывший министр культуры Михаил Швидкой.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Латвии, сообщает «Европейская правда».

Как отмечается, соответствующее решение приняла глава латвийского МИД Байба Браже на основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции.

Помимо экс-министра Швидкого, в список нежелательных лиц также внесли Анастасию Карнееву – дочь заместителя генерального директора «Ростеха» Николая Волобуева.

Также Латвия запретила въезд дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерине Винокуровой.

Запрет на въезд в Латвию вводится на неопределенный срок, отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

