Крупный белорусский банк ввел странное новшество 2 28.04.2026, 8:41

Ограничение напоминает правило времен дефицита.

Беларусбанк объявил об изменении правил обслуживания своих карт, которые затронут многих клиентов. Главное изменение - ограничение количества карточек одного типа. Теперь каждый белорус вправе будет оформить в банке лишь по одной карте любого типа, пишет «Телеграф».

«Каждому клиенту будет оформляться не более одной карточки каждого типа (включая банковские продукты, Клубы, «Магнит» и карты рассрочки «Магнит»), независимо от валюты счета и формы выпуска”, - говорится в объявлении на официальном сайте финансового учреждения.

Оформить карту повторно можно будет не раньше чем за 3 месяца до окончания её срока действия. Такие правила заработают уже с 1 июня 2026 года . Что будет с теми клиентами, у кого уже сейчас оформлено по несколько карт одного типа, в банке не уточнили.

Впрочем, в компании заверили, что большинство клиентов «значимых изменений» в повседневном использовании банковских карт вообще не почувствуют. Там подчеркнули, что сами по себе ограничения направлены в первую очередь на борьбу с так называемым «дропперским» схемам.

Дропы (от англ. drop — сбрасывать, ронять) — это подставные лица, которых мошенниками используют для вывода, обналичивания или перевода украденных денег. Они получают средства на свои карты, а затем снимают или переводят их дальше, таким образом становясь участниками преступной схемы по обналичиванию «лёгких денег».

«Основные изменения направлены на повышение безопасности банковских операций, снижение рисков мошенничества. Многие новшества помогут быстрее обнаруживать и блокировать сомнительные транзакции, защищая ваши средства», - пояснили клиентам в Беларусбанке.

Среди прочих изменений по картам, анонсированных банком с 1 июня, есть и другие:

изменение перечня оснований для приостановления или прекращения операций по карточке - включая блокировку (точный перечень пока не озвучили),

изменение порядка освобождения от ежемесячной и ежегодной платы за обслуживание карточки (теперь будет учитываться объем безналичных оплат по конкретной карте или с использованием ее реквизитов),

изменения условий оформления карточки Белкарт‑Премиум (теперь эту карту нельзя будет обслуживать бесплатно при предъявлении военного билета),

изменение порядка подтверждения получения карточки, отправленной по почте.

Кстати, о возможном введении ограничения на количество банковских карт, которыми может владеть человек, на прошлой неделе заявляли в Национальном банке Беларуси. Так что не исключено, что Беларусбанк станет не единственным белорусским банком, который вводит подобные ограничения в свою практику.

