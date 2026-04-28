Российские крысы лезут из всех щелей Сергей Притула

28.04.2026, 8:30

6,784

О «благодарности» Соловьева.

В итальянской Болонье Russia Today устроила фестиваль российских документальных фильмов «о событиях в Украине» и «альтернативный взгляд на конфликт». Как вам название одного из фильмов — «Кровавые марионетки Запада»?

Несмотря на критику отдельных итальянских политиков, «фестиваль» таки провели.

Примечательно, что организатор этого мероприятия — это итальянский «журналист» и основатель Telegram-канала Donbass Italia. Конечно же, он имеет вид на жительство в России, конечно же, работал на оккупированных украинских территориях.

И, конечно же, он живет в Москве. И оттуда, с**а, «со слезами на глазах» наблюдал за своим «фестивалем» в Италии!

Вы понимаете?

То есть, берут вот таких блаженных иностранцев, дают им деньги, записывают на камеру на фоне лого Раши Тудей — и все, он теперь несет «правду о войне». И формально — все чисто. Свобода слова и все такое.

Или еще один персонаж, любящий российское б̶а̶б̶л̶о̶ искусство — бывший министр Греции Янис Варуфакис, левак и, очевидно, полезный идиот Кремля, поехал на гастроли по Москве и написал пафосную статью «зачем я паехал в Маскву».

И знаете, зачем? Чтобы написать, что «европейские лидеры выбрали бесконечную войну», что «стратегическое поражение Европы неизбежно», что «Россия будет продвигаться „неумолимо“ дальше по Донбассу».

И знаете, что он предлагает? Конечно же — сдать России Донбасс!

Ну а кто бы сомневался?

Это так называемая «мягкая сила», от которой Россия не откажется, даже когда проиграет на фронте (а она проиграет неизбежно).

Они будут лезть из всех щелей и заливать баблом тех, кто готов продаться.

Украина должна кричать о таких «фестивалях» и «гастролях» со всех площадок. Мы должны реагировать на каждый такой информационный вброс.

И тоже должны делать еще больше фестивалей, гастролей, выступлений, возить свои хоры, картины, интеллектуалов и все, что можно, чтобы перебивать повестку россиян.

Да, это колоссальные деньги, но часто это работает лучше, чем встречи на самом высоком уровне.

Вы знали, например, об украинской оперной лаборатории Aperta? Их постановка о подрыве Каховской ГЭС гудит сейчас по всему миру! Или о том, что книгу украинского военного Артура Дроня «Хемингуэй ничего не знает» переводят на девять языков? Или что на Венецианскую биеннале Украина повезет проект «Гарантии безопасности», где центральным объектом будет «Оригами Олень» — скульптура Жанны Кадыровой, которую эвакуировали из Покровска, где она стояла на месте демонтированного советского реактивного самолета, который был носителем ядерного оружия?

Нам есть что показывать, и показывать надо еще больше!

Потому что вот эти маргиналы с кинопоказа раши тудей в Италии или те, кто читает греческого экс-министра — все эти люди распространяют это в своих соцсетях, убеждают других, голосуют в конце концов!

И недооценивать их — это роскошь, которую мы не можем себе позволить.

Потому что мы не имеем права проиграть информационную войну.

Ну а россияне, как всегда, отблагодарили итальянцев за теплый прием так как умеют — Соловьев назвал итальянского премьера «фа**сткой», «сертифицированной ид**ткой», «плохой женщиной» и «с*кой».

Может, наши итальянские партнеры примут это во внимание, когда в следующий раз будут принимать решение, пускать ли в свое культурное пространство российских крыс с их «альтернативными взглядами» на войну, которую они же развязали!

Сергей Притула, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com