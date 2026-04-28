Украинская компания взялась за разработку аналога Patriot
- 28.04.2026, 8:02
- 1,272
Но есть нюансы.
Украинская компания BlueBird Tech, известная разработкой FPV-дронов, систем радиоэлектронной борьбы и так называемого «Бебрадрона», объявила о запуске нового направления – ракетостроения. Речь идет о создании собственного зенитно-ракетного комплекса, способного перехватывать не только беспилотники и крылатые ракеты, но и баллистические цели, пишет Defense Express.
Новый проект соответствует стратегии президента Владимира Зеленского по развитию отечественных систем противовоздушной обороны. Особый акцент – на способности перехватывать баллистические ракеты, что позволит уменьшить зависимость Украины от иностранных поставок, в частности американских комплексов Patriot и дефицитных ракет к ним.
Разработка на старте – и без опыта
Сейчас компания только начинает работу над комплексом и активно ищет инженеров и профильных специалистов. В то же время BlueBird Tech не имеет предыдущего опыта в ракетостроении, что может существенно осложнить процесс. Эксперты отмечают, что создание современного ЗРК – это длительный и дорогостоящий путь, требующий значительных технологических ресурсов.
Технологические барьеры
Чтобы перехватывать баллистические ракеты, система должна соответствовать ряду сложных требований:
мощная радиолокационная станция для раннего обнаружения и сопровождения целей;
ракета-перехватчик с точной головкой самонаведения;
способность к маневрированию с большими перегрузками;
принцип «hit-to-kill» – прямое поражение цели на скоростях в несколько километров в секунду;
разработка собственного твердотопливного двигателя.
Кроме того, для реализации проекта компании, вероятно, придется сотрудничать с другими украинскими и международными производителями, ведь создать все компоненты самостоятельно практически невозможно.
Несмотря на амбициозность инициативы, эксперты издания относятся к ней сдержанно. Переход от производства дронов к высокотехнологичным ракетным системам – чрезвычайно сложный шаг. Поэтому быстрых результатов ожидать не стоит.