Белорусы о продукции «Красного пищевика»: Такой зефир надо дарить теще 10 3.04.2026, 15:57

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Пост о бобруйском зефире на мальтите взорвал сеть.

Пользовательница Threads под ником darja._g поделилась своими впечатлениями от продукции ОАО «Красный пищевик» — предприятия, которое входит в состав концерна «Белгоспищепром».

«Кто пробовал этот зефир на мальтите? Расскажите, как ощущения?» — спросила она.

Пост собрал более 1100 комментариев, большинство из которых были негативные. Покупатели рассказали о последствиях употребления зефира. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Съела на работе и через час дикая боль в желудке. Коллеги испугались и чуть скорую не вызвали.

— Одного раза хватило на всю жизнь. Обхожу теперь стороной.

— Я тоже думала, что умру, дикие боли от половинки зефирины. Все остальное ушло в мусор. Мальтит запомнила на всю жизнь.

— Тоже однажды купила этот зефирчик. Съела 2 штучки на ночь. Ну, до утра всё было нормально, а вот утром начался кошмар. Я до обеда выйти из туалета не могла! Хорошо, что на работу не надо было в этот день идти.

— Ох, было дело. Это вообще легально – такое продавать?

— Я не понимаю кто его покупает. Почему его до сих пор производят?

— Я не поняла, это спецслабительное сделанное под зефир? Или нас так отучают от сладкого?

— Хорошо подходит для чистки организма. Первый раз спала все ночь в туалете. Больше на ночь не ем.

— У меня тоже была похожая смертельная ситуация. Везла детей в школу, на обратном пути прихватило до слез из ушей, заехала в паркинг дома, схватила трехмесячную дочь и побежала, но каждый шаг давался очень тяжело, позор дышал в затылок, уже думала там прямо в паркинге и присесть, но везде камеры, так долго лифт с 1 этажа на нулевой никогда в моей жизни не ехал.

— Я за две недели до родов съела пачку 6 штук, так сильно хотелось сладкого. Это было моим худшим решением за все 33 года жизни.

— Я в больнице после операции две штучки съел — ставил рекорд по бегу на костылях.

— Выходит, можно использовать вместо слабительного.

Некоторые комментаторы, несмотря на плохие отзывы, не исключили, что зефир все-таки купят. Но не для себя:

— Такой зефир надо дарить теще.

— Это же можно дарить людям, которые не особо тебе нравятся.

— А где купить можно этот зефир? Бывшую жену угостить.

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