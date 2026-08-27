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Келлог пересказал разговор между Трампом и Зеленским по поводу оккупации Крыма РФ

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  • 27.08.2026, 6:30
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Келлог пересказал разговор между Трампом и Зеленским по поводу оккупации Крыма РФ
Кит Келлог
Фото: EPA

Президент Украины «осадил» американского лидера.

Экс-спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог рассказал, что до недавнего разговора с президентом Владимиром Зеленским Дональд Трамп не знал о количестве украинских потерь во время оккупации Крыма Россией в 2014-м.

Об этом Келлог заявил в опубликованном 25 августа интервью для YouTube- канала Натальи Мосейчук.

По его словам, разговор начался, когда президент Зеленский находился в Овальном кабинете Белого дома — и там, в частности, висела большая карта, на которой был изображен Крым.

«Президент Трамп спросил его: „Сколько солдат вы потеряли в Крыму?“. Зеленский ответил: „Одного. Мы потеряли одного, потому что вы сказали нам не воевать“. Трамп этого не знал. Каждая администрация отличается от предыдущей, но я не видел никакого сожаления или разочарования по поводу поддержки Украины», — сказал Келлог.

Как уточнил бывший спецпредставитель президента США, тот «на личном уровне не любит конфликты», и потери его «угнетают». В то же время, по словам Келлога, глава Белого дома не оказывал давления на президента Зеленского с целью склонить его к добровольному отказу от части Донецкой области, находящейся под контролем Киева.

«Похоже, это стало ясно во время саммита на Аляске (в августе 2025 года в городе Анкоридж — ред.). Думаю, Путин надеялся, что Трамп надавит на Зеленского, чтобы тот отдал ему остатки Донетчины. Этого не произошло. Ведь Трамп, по сути, озвучил то же самое, что и я: „Если вам нужна эта земля — воюйте за нее“», — резюмировал Келлог.

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