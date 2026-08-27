Сырский поступил в докторантуру Национального университета обороны Украины 4 27.08.2026, 7:00

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Александр Сырский

Он отказался от увольнения со службы и от гражданских должностей.

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поступил в докторантуру Национального университета обороны Украины (НУОУ), входящего в систему Сил обороны, сообщает hromadske со ссылкой на источники в его окружении. 61-летний генерал после увольнения прошел плановый медосмотр, в ходе которого его признали годным к военной службе, поэтому он решил остаться в рядах украинской армии.

«От гражданских должностей отказался, — цитируют СМИ слова источника. — Будет заниматься тем, чем занимался всю жизнь — систематизировать и передавать накопленный опыт украинским и западным военным».

В настоящее время бывший главнокомандующий «обдумывает тему и ведет переговоры» относительно будущей диссертации, пишет hromadske.

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