«Немецкая волна»: Торговля наркотиками в Беларуси шокирует доступностью 10 11.01.2017, 17:44

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Гродненская тюрьма

В течение пяти минут при наличии доступа в интернет можно выйти на неограниченное предложение доз психотропов.

Через два года после ужесточения наказания за сбыт наркотиков в Беларуси снова случилось массовое отравление психотропными веществами. Почему меры властей не дают результата, выясняла «Немецкая волна».

За пять дней до нового года в Гродно девять человек попали в реанимацию из-за отравления неизвестными психотропными веществами. УВД Гродненского облисполкома сообщило, что среди пострадавших - 20-30-летние молодые люди. Удалось установить, что во всех случаях наркотики приобретались через интернет-магазины «Концерн Калашников» (не имеет никакого отношения к российскому производителю оружия. - Прим.) и «Зубр».

В Гродно же находится и штаб-квартира «Движения матерей 328», объединившего родителей лиц, осужденных по ст. 328-й УК, предусматривающей наказание за наркопреступления. С 1 января 2015 года в Беларуси, напоминают активисты движения, максимальное наказание за сбыт наркотиков увеличено до 25 лет лишения свободы. По их данным, с тех пор на длительные сроки осуждены более 12 тысяч человек, которым в колониях созданы невыносимые условия. Но чрезвычайные меры, утверждают в «Движении матерей 328», не дают ожидаемого эффекта.

Своими глазами

Декрет Лукашенко №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», ужесточивший наказание за их сбыт, появился после роста в 2014 году количества подростковых отравлений и смертей, связанных с потреблением синтетических наркотиков - спайсов и миксов. Критикуя декрет, матери осужденных уже тогда предрекали ему провал.

Через "Концерн Калашников" до сих пор можно приобрести наркотики

Новый случай отравления в Гродно не удивил никого, говорит мужчина лет пятидесяти, представившийся Василием Ивановым (фамилия изменена. - Прим.). Он примкнул к движению родителей и стал проводить собственное расследование после того, как его сын попробовал наркотик и был осужден по 328-й статье.

Прямо на глазах у журналиста Иванов показал, как в течение пяти минут при наличии доступа в интернет можно выйти на неограниченное предложение доз психотропов в Гродно. «Концерн Калашников», представляющий собой лишь название ветки на интернет-форуме, и через две недели после громкого проишествия в Гродно продолжает работать. По наблюдению Иванова, на территории Беларуси действуют более 80 таких ресурсов-дилеров, из которых работали на тот момент около 40.

Стань дилером

Торговля психотропными веществами в Гродно шокируют своей доступностью и простотой. На комбинацию слов, ключевым из которых является «скорость», поисковики выдают несколько форумов с предложениями наркотиков. Далее их продавцы предлагают желающим перейти с форума в один из интернет-мессенджеров. Таким образом, они остаются анонимны и могут даже не находиться в Беларуси. А через мессенджеры они, совершенно не стесняясь, предлагают свой товар.

Вместо приветствия пишется фраза «прайс, бро!», и торговец предлагает на выбор десяток вариантов - от одной дозы до большой партии для самостоятельного распространения. В интернете есть даже сайт, обучающий продажам наркотиков в Сети. Для оплаты используются электронные кошельки.

Сообщение о поставке товара в мессенджере одного из наркодилеров

В любом банковском терминале покупатель спайса делает оплату белорусскими рублями, фотографирует чек и самое позднее через три часа может забрать так называемую закладку - спрятанный на улице наркотик. Закладки предлагаются по всей Беларуси.

Они, объясняет Василий Иванов, работают, как обычный магазин - дают рекламу на улицах города, рисуя интернет-адрес с помощью трафарета на камнях и стенах, спамят ссылки в интернете, нанимают себе сотрудников. Например, услуга по закладке на улицах Гродно одной дозы стоит 8 долларов. Конечно, для молодежи огромен риск получить большой срок, но велик и соблазн за пару дней заработать две зарплаты родителей.

Условия содержания

В это же время, как сообщила лидер «Движения матерей 328» Лариса Жихарь, число осужденных по 328-й статье выросло до устрашающих размеров. Таких заключенных уже направляют не только в переполненные спецколонии в Глубоком и Ивацевичах, но и в Шклов и Бобруйск, а наиболее жестокое обращение с ними сейчас фиксируется в витебской «Витьбе-3».

Лариса Жихарь показывает нашивку, которую заставляют носить осужденных по 328-й ст. УК

Чтобы отличить «наркоманов» от остальных осужденных, их заставляют нашивать на одежду специальные опознавательные знаки - лоскуты зеленого цвета на груди, на которых написаны фамилия и отряд. Правозащитники увидели в этом сходство с поведением нацистов во время Второй мировой войны - похожим образом те метили евреев.

И такое сравнение корректно, уверена Лариса Жихарь: «Осужденным по 328-й запрещено покидать территорию своего отряда, а зеленые нашивки позволяют администрации идентифицировать заключенного, вышедшего из как бы своего «гетто».

К тому же, добавляет Мария Копыткина, мать еще одного осужденного, молодежь в колониях лишена права посещать библиотеку и спортзал. В качестве дополнительной меры наказания в их отрядах убрали аквариумы, со стен сняли картины и запретили комнатные растения. По-прежнему ни амнистия, ни условно-досрочное освобождение к ним не применяют.

Что делать?

А сидит по 328-й статье молодежь интеллектуально развитая, продолжает Мария Копыткина. Ведь чтобы найти микс, нужно было, как минимум, иметь не дешевую технику и уметь работать в Сети. Часто это дети из довольно обеспеченных семей, указывает Копыткина, поэтому их родители не всегда готовы общаться со СМИ - некоторые до сих пор занимают достаточно высокие посты, а об их горе никто не знает.

Прекратить бизнес на спайсах достаточно легко, утверждает Василий Иванов, достаточно блокировать счета в двух белорусских банках, работающих с электронными деньгами. Представители «Движения матерей 328», говорит Лариса Жихарь, передали в милицию 28 номеров счетов, которые использовали наркоторговцы. Но пока никакой реакции не последовало. Между тем каждый день милиционеры ловят молодых покупателей, а суды выносят им суровые приговоры.