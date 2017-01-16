Вудкрофт: Победа над «Адмиралом» даст приятное ощущение на всю нашу долгую дорогу домой 16.01.2017, 19:06

Крэйг Вудкрофт

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал гостевую победу над «Адмиралом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

Слова Крэйга Вудкрофта приводит официальный сайт минского «Динамо».

«Нам повезло, что мы смогли победить сегодня. «Адмирал» — крепкая команда с хорошим подбором исполнителей, они играют быстро и опасно. Мы хорошо начали матч. Сделали несколько тактических шагов и за счет этого смогли вырваться вперед. Начиная с середины первого периода и до финальной сирены, игра была равной.

Мы старались играть по счету, и не подпускать соперника близко. Это победа даст нам приятное ощущение на всю нашу долгую дорогу домой», — сказал Вудкрофт.