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В Варшаве прошла выставка «Янка Купала в диалоге культур»

  • 20.01.2017, 15:25
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Не всем известно, что Купала свою поэтическое творчество начинал со стихотворений по-польски.

В варшавском Культурном центре Беларуси прошел вернисаж выставки «Янка Купала в диалоге культур», сообщает «Польское Радио».

Экспозиция была подготовлена Государственным литературным музеем Янки Купалы. При входе на вернисаж его участники получили фото знаменитого поэта, на обороте которого были стихи Купалы на разных языках. На открытии прозвучали произведения Янки Купалы по-белорусски, польски, литовски и украински.

Кстати, на выставке можно было узнать об интересных фактах из жизни классика белорусской литературы. Возможно, что не всем известно, что Янка Купала начинал свое поэтическое творчество с писания стихов по-польски, и только позже появилась белорусскоязычная поэзия. Точно известно, что 15 июля 1903 г. Янка Купала латиницей написал свое первое стихотворение по-белорусски – «Мая доля».


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