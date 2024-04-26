«Издалека увидел, что ребенок приближается к дороге» 14 26.04.2024, 15:52

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В Минске водитель пропустил пешеходов, но все равно остался «виноват».

Любопытное видео с улицы Гинтовта в Минске прислал Onlíner читатель.

— Такая ситуация часто встречается на дорогах, но эта интересная: я издалека увидел, что ребенок приближается к пересечению дорог, а папа бежит к нему издалека, — рассказал водитель.

То ли ребенок убежал с коляской слишком далеко, то ли, наоборот, пытался остановить укатившуюся коляску — так сразу и не скажешь. Но водитель повел себя как и полагается.

— Я притормозил и уступил дорогу маленькому пешеходу. Но мужчина все равно начал что-то показывать жестами, орать — и это была не благодарность. Я открыл дверь, уточнил, что именно ему не понравилось. Услышал в ответ, что я летаю, не включаю повороты и, что самое интересное, еду без фар в темное время суток, хотя у меня прошит в машине «скандинав». Не стал вступать с ним в полемику, — рассказал автор видео.

Что ж, чего не скажешь иной раз на нервах.

— Следите за своими детьми и не будет никаких страшных ситуаций и происшествий, — призвал водитель.