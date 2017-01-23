Учительница из Барановичей: Средняя зарплата в Англии – $35 тысяч в год 33 23.01.2017, 16:47

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На свой заработок Людмила Ноулз не жалуется, хотя жизнь в Британии дорогая.

Людмила Ноулз, 33-летняя уроженка Барановичей, живет в Великобритании уже больше семи лет. Людмила окончила Барановичский государственный университет, отработала несколько лет преподавателем в вузе, поступила в аспирантуру в Минск, влюбилась в англичанина и переехала в страну туманного Альбиона. Миссис Ноулз рассказала intex-press.by, почему первые две недели своего пребывания в Англии она молчала, чего белорусского ей не хватает в Британии и почему она не жалуется на свою зарплату.

О стечении обстоятельств

После окончания БарГУ меня распределили в Пинск в технологический колледж. Там мне предложили зарплату меньшую, чем я получала стипендию в университете, а снять комнату в 2005 году в Пинске стоило две таких зарплаты. Я проработала в Пинске две недели.

Потом в барановичском университете открылась ставка преподавателя, и меня взяли на работу. Я отработала два года в БарГУ, поступила в аспирантуру в Минский педуниверситет имени М. Танка. Там стала президентской стипендиаткой, получила грант на исследование, в это время познакомилась с будущим мужем Майком и уехала в Англию.

Мой муж – коренной англичанин. С ним я познакомилась в социальных сетях. С момента знакомства и начала переписки до моего переезда к нему прошло около года.

Об адаптации

Привыкать к новой жизни в другой стране было трудно.

У мужа очень интеллигентные и милые родители, которые отнеслись ко мне очень хорошо. Во время моей первой поездки в Англию меня встречали с кусочком хлеба и солью, потому что родителям кто-то посоветовал, что так нужно встречать белорусскую невесту.

У меня свекровь – та еще затейница. Поначалу она свои письма и имейл в гугл-переводчике переводила на русский, получалась такая путаница и бессмыслица, что я ничего не понимала. Тогда я попросила ее больше не экспериментировать.

Прошло несколько лет, прежде чем я стала чувствовать, что мой дом уже здесь, в Англии.

О языке

Я в Британии с 2009 года. С Беларусью у нас три часа разницы во времени зимой и два часа летом. Природа здесь очень похожа на нашу, только в Англии намного теплее большую часть года.

Очень удивил язык, в Великобритании английский не такой, какому нас учили в школе и вузе. В Беларуси очень часто учат работать с текстом, но это мало помогает при живом общении. Нас также часто учили устаревшим выражениям и американизмам. К американскому английскому настоящие англичане относятся с ухмылкой. Я первые две недели больше молчала и слушала. Потом потихоньку начала говорить. В целом я владению языком на высоком уровне, и это помогло избежать курьезов. А вот знакомая из Польши, например, по незнанию купила и заварила пакетик приправы вместо горячего шоколада.

О работе

В Британии признали мой белорусский диплом, но без права работать по специальности. Для этого нужен опыт работы в Соединенном королевстве. Чтобы иметь перспективы, мне пришлось пойти учиться. Я окончила магистратуру London South Bank University с отличием. А с июня 2015 работаю в мэрии. Я проходила там практику, и мне предложили остаться. Теперь я социальный работник: помогаю людям получать гранты и поддержку от государства или, наоборот, лишаю их этих денег, если они обманывают государство.

Средняя зарплата здесь около £27500 в год. Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налоги. Жизнь здесь дорогая, но каждый выбирает, где покупать еду и одежду, так как цены очень разные. Моя зарплата выше средней. Мне на зарплату жаловаться нельзя. Это неплохой заработок и каждый год он автоматически повышается.

Мой муж зарабатывает значительно больше, чем я, поэтому в целом мы живем хорошо.

О жизни в городе

Я живу в графстве Беркшир в небольшом городе Уокингам, который в четыре раза меньше, чем Барановичи. Недалеко от нашего города находится Виндзорский замок королевы, где первая леди страны проводит много времени, так как это ее официальная резиденция.

В прошлом году мы купили новый дом. Жилье здесь дорогое. При этом в Англии мало кто живет в квартирах, чаще всего это те, кто получает их в качестве социального жилья.

Когда мы с мужем выбирали дом, искали район с тихими улицами и низким уровнем преступности. В город вечером не страшно выйти, но я редко гуляю, обычно по вечерам отдыхаю в саду или куда-то выезжаем с мужем.

У каждого члена семьи своя машина. Без машины очень трудно куда-то выбраться, общественный транспорт очень дорогой и ходит редко.

В Англии меня удивили дороги, много очень узких и очень старых, но неплохого качества. Попасть на них в пробку – это обычное дело.

О еде

Овсянка на завтрак — это ужасный стереотип. Англичане, конечно, ее тоже едят, но традиционный английский завтрак – это яйца, бекон, колбаски, фасоль в томатном соусе, грибы, помидор, кровяная колбаса и тост. Эти ингредиенты можно выбирать по вкусу. Часто англичане едят тост с джемом на завтрак или хлопья, а также чай-кофе и стакан апельсинового сока.

Пища вообще очень необычная. Здесь подают отварные овощи как гарниры к мясу, и никаких салатов. Традиционные овощи — брокколи, картофель, цветная капуста, свежий горох, корень редьки, петрушки и морковь. Свеклу почти никто не ест.

В Англии я впервые попробовала баранину, фазана, устрицы с шампанским, гребешки и сырую рыбу.

О белорусском в Англии

Англичане достаточно общительные, но заводить друзей здесь трудно. Их понимание дружбы и наше очень различны. Как правило, у англичан много друзей, но это больше знакомые, с которыми не делишься проблемами, они нужны, чтобы поболтать, выйти куда-то или собраться на ужин.

Здесь мало кто знает о Беларуси. Чаще всего о Беларуси слышали по участию в Евровидении и теннисистам. В Лондоне есть белорусское кафе, но я пока там не была.

О том, что думают англичане о Беларуси

В Беларуси я бываю не очень часто. Муж приезжает со мной. Ему нравятся белорусская дружелюбность, а также отношение к семье, когда собираются все вместе и просто общаются между собой. Ему нравятся озера и природа. Он не может понять, почему в Беларуси так плохо выглядят многоквартирные дома снаружи и так хорошо выглядят квартиры внутри.

Майк часто удивляется, почему большинство живет в квартирах, если земля такая дешевая. Ему очень нравятся «лодочки», которые продаются в Барановичах. Его всегда удивляют фуражки военных и милиционеров. Он всегда интересуется, почему фуражки такие большие у более высоких чинов: «Чем больше шапка, тем больше начальник?»

Не перестает удивляться бюрократии и очередям. Но в то же время отмечает, что с каждым приездом Беларусь меняется и становится более европейской и больше людей говорит по-английски. Для настоящего англичанина очень непривычно, когда, придержав кому-то дверь, проходят все и никто не говорит «спасибо». По-русски муж понимает плохо и говорит очень мало.

Из Беларуси в Англию я везу только «Советское шампанское», которое достаточно неплохое и очень дешевое по сравнению с напитками в Англии. Очень скучаю в Англии по белорусским тортам. В Британии таких нет, только пирожные и пироги.