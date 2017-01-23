Все страны Балтии отгораживаются от России забором 13 23.01.2017, 16:56

5,006

Фото: Leta.lv

К 2019 году Латвия, Литва и Эстония частично отгородятся от РФ забором общей длиной 335 километров.

Заграждение будет 2,7 метров высотой и покрыто колючей проволокой. Как выяснил сайт delfi.lt, чиновники полагают, что забор будет иметь как практическое, так и символическое значение.

На этой неделе Литва последовала примеру Латвии и Эстонии и также объявила о своем участие в проекте. Планируемый конечный результат — 853-километровое заграждение. Дороже всего эта задумка обойдется Эстонии, дешевле всего — Латвии.

Согласно выкладкам строителей, всего в Латвии можно закрыть забором порядка 193 километров границы с Россией, общая протяженность которой составляет 276 км. На оставшихся участках нарушителей границы ловить помогут природные преграды — например, болота.

"Любое ограждение, за исключением трехметровой стены, можно физически преодолеть, однако главное максимально быстро, желательно, в течение часа, констатировать, что произошло незаконное пересечение границы. Этот забор появится в тех местах, где людей, незаконно пересекающих границу, невозможно обнаружить в течение часа. Такой забор будет служить препятствием и вынуждать заранее готовиться — например, перерезать или сделать подкоп. Это в свою очередь даст пограничникам задел по времени, чтобы прибыть на место нарушения", — пояснил глава Погранохраны Латвии Гарбарс.