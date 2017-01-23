Житель Витебска добился снятия рекламы концертов Виктора Калины 18 23.01.2017, 17:43

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Виктор Калина

Чиновники ответили Сергею Сесицкому на просьбу запретить концерты белорусского шансонье, который поддерживает боевиков Донбасса.

Несколько дней назад житель Витебска Сергей Сесицкий отправил в Витоблисполком обращение следующего содержания:

«По информации из сети Интернет на территории Витебской области планируется проведение концертов исполнителя шансона Виктора Калины.

Согласно «Положению о проведении культурно-массовых мероприятий» утвержденному указом Лукашенко от 19.10.2010 N 542 «О проведении культурно-зрелищных мероприятий» запрещается проведение мероприятий:

- имеющих целью осуществление пропаганды войны или экстремистской деятельности;

- представляющих угрозу национальной безопасности, общественному порядку, нравственности и здоровью населения, правам и свободам граждан…

Оставив за скобками околоуголовную тематику «творчества» и образ данного исполнителя, вызывают возмущение его откровенно хамские и унизительные комментарии, угрозы в адрес наших сограждан, городов и в целом Республики Беларусь, называемой им в соцсети «Фейсбук» «беларашкой», а так же информация о его участии в боевых действиях в Украине на стороне незаконных формирований, пишет nn.by.

Полагая, что публичная гастрольная деятельность данного гражданина прямо противоречит национальным интересам Республики Беларусь, угрожает гражданскому миру в нашей стране, прошу рассмотреть вопрос об отказе в выдаче ему гастрольных удостоверений и об отзыве уже выданных».

Сегодня Сергею Сесицкому пришел ответ из Витоблисполкома.

«Итак.

1. Идеологи заставили его убрать рекламу, но только почему-то в Витебской области. Надо полагать, на концерты в других областях разрешения есть, или там законы Беларуси работают как-то по-другому.

2. От оценки его хамских высказываний ожидаемо уклонились.

Что делать дальше?

1. Направить аналогичные письма в остальные облисполкомы.

2. Наблюдать за сайтом «певца».

Если на нем появится удаленная информация о концертах, или они состоятся без рекламы, то, значит, разрешения получены, а государственная идеология не возражает против оскорблений Республики Беларусь и ее граждан», — резюмирует в «Фейсбуке» Сесицкий.