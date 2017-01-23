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С мужской сборной Беларуси по гребле сняли дисквалификацию

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  • 23.01.2017, 22:03
Фото с сайта 24sport.by

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд.

С мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ сняли дисквалификацию. Из-за недостаточности доказательств. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), информирует «Прессбол».

Дисквалификацию на 1 год на белорусскую сборную накладывала Международная федерация каноэ, имевшая подозрения в нарушении антидопинговых правил во время сборов во Франции. В результате она не попала на Олимпиаду, где могла побороться за медали. Белорусская сторона подала апелляцию, и суд ее удовлетворил. Теперь белорусы будут требовать компенсацию морального ущерба.

На днях стало известно, что Французское антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении четырех белорусских гребцов.


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