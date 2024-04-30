Офицер СБУ: Россияне подталкивают Лукашенко принять определенные действия 1 30.04.2024, 16:49

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Иван Ступак

Белорусские военные находятся под влиянием со стороны «старших товарищей» из России.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что последние милитаристские заявления Александра Лукашенко могут быть связаны с тем, что он хочет «удовлетворить» своих российских партнеров.

Влияние «старших товарищей»

По мнению экс-сотрудника СБУ, белорусские военные и кагэбисты находятся под прямым или косвенным влиянием со стороны своих «старших товарищей» из России.

Это влияние происходит вследствие того, что сотрудники белорусских спецслужб ранее или учились в Москве, или имели дружеские отношения с россиянами, или испытывали давление с административной стороны.

– Возможно, Беларусь пытаются все же втянуть опосредованным путем в войну с Украиной. Как? Например, россияне давят на белорусский генштаб и заставляют их фальсифицировать данные о якобы обстрелах беспилотниками из Литвы. Таким образом, Лукашенко каждое утро будут докладывать о сбитых 100 – 500 беспилотниках, чтобы у него в голове откладывалось «НАТО на нас нападает»,– подчеркнул Иван Ступак.

Он добавил, что несколько дней назад глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что на территории города Киева в Оболонском районе есть две больницы, которые используются якобы для того, чтобы там лечили «террористов» под прикрытием местного населения, гражданских и детей. Тертель заметил, что Беларусь «будет бороться». К сожалению, это спровоцировало эвакуацию взрослых и детей из этих больниц.

– Возможно, здесь такая же пропаганда, что «везде есть враги»: там Литва атакует, здесь Украина лечит каких-то террористов, которые имеют целью напасть на Беларусь. Возможно, таким образом россияне подталкивают Лукашенко принять определенные действия по поводу участия Беларуси в этой войне, – подытожил Ступак.