Эдуарду Бабарико могут добавить год заключения 30.04.2024, 16:31

Эдуард Бабарико

Политзаключенного держат в бобруйской исправительной колонии.

Из источников «Белсата» стало известно, что администрация колонии №2 Бобруйска инициировала против политзаключенного Эдуарда Бабарико новое уголовное дело. На этот раз его обвинили в нарушении ст. 411 Уголовного кодекса («злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы»). Ему грозит еще один год лишения свободы.

Эдуард Бабарико отбывает наказание в колонии № 2 в Бобруйске, его наказали 8 годами заключения. С учетом времени в СИЗО Эдуарду Бабарико остается провести за решеткой около 4,5 года. В случае, если он будет признан виновным по ст. 411 УК РБ, общий срок его заключения увеличится на один год.

Напомним, что 18 июля 2020 года Эдуарда Бабарико задержали вместе с отцом, Виктором Бабарико, когда они направлялись в ЦИК сдавать собранные подписи для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата на пост президента Беларуси. Эдуарда обвинили по трем уголовным статьям. Суд приговорил его к лишению свободы на 8 лет.