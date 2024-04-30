В Гомеле «власти» снова поймали на лжи 30.04.2024, 17:03

Местные жители недовольны.

Пешеходный переход у кольца на улице Быховской в Гомеле, который «временно» убрали в прошлом году, оказался закрытым навсегда. В ГАИ заявили, что возвращать его не будут, признав при этом, что он был удобным, сообщает «Флагшток».

Дело в том, что в начале 2023 года городские власти убрали пешеходный переход через улицу Быховскую в районе транспортного кольца в связи с увеличением интенсивности транспортного потока через 5-й микрорайон — после того, как началась реконструкция новобелицкого путепровода. Сообщалось, что мера временная. Однако после окончания ремонтных работ в Новобелице пешеходный переход на Быховской не только не восстановили, но и убрали дорожный знак, сообщавший о его наличии, рассказывал Флагшток.

Сообщается, что спустя год жители ближайших улиц «напомнили о переходе» (вероятно, написав обращение), но оказалось, что открывать его не собираются.

«Этот переход не соответствовал современным требованиям к организации такого объекта — располагался под углом к проезжей части, имел значительную длину, так как ширина проезжей части на съезде с кольца равна 23 метрам. Все это в совокупности указывало на то, что пересекать в этом месте проезжую часть было небезопасно», — так мотивировал нарушенное обещание заместитель начальника УГАИ УВД Гомельского облисполкома Руслан Колесников.

В 2020 году жителями района было собрано 1240 подписей против ликвидации пешеходных переходов на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого, Быховской, пр-та Октября. Гомельский горисполком на массовую жалобу ответил, что переход по улице Быховской ликвидировать не планируется.