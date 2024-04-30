«В России зреет заговор и верхушечный переворот» 30.04.2024, 11:29

3,946

Игорь Эйдман

И произойти он может в любой момент.

В России возможен сценарий смены власти, который более традиционная для нее. Это верхушечный переворот.

Такое мнение высказал российский оппозиционер и социолог Игорь Эйдман в интервью YouTube-каналу Дмитрия Гордона.

«Переворота я не исключаю, это может произойти вообще в любой момент, – заявил эксперт. – Мы просто не знаем, как он готовится. Если народная революция зреет обычно достаточно долго, а ее внешние проявления заранее видны, то о верхушечном заговоре, конечно, никто, кроме его участников, не знает».

Также Эйдман ответил на вопрос, кого сейчас больше всего необходимо опасаться Путину. По мнению аналитика, такой яркой фигуры сегодня уже нет. В июне 2023-го, Путину просто посчастливилось, что Пригожин сдуру остановился буквально на подступах к Москве, иначе в центре столицы начался бы кровавый бардак, который бы привел к падению путинского режима.

Однако в России есть не менее опасная сила, считает аналитик. Это не конкретно какой-нибудь министр обороны Сергей Шойгу, а российская номенклатура. Действия Путина уже давно расходятся с социальными классовыми интересами российской верхушки, которая привыкла воровать в России, а тратить на Западе.

«Как мне говорил один российский олигарх: «Я в России только «зарабатываю», а все родственники и возможности у меня на Западе». Это была их нормальная жизнь, причем не только олигархов, но и бюрократов, и силовиков», – рассказал Эйдман.