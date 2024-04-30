Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи 30.04.2024, 17:10

С дронами и ПВО.

Правительство Латвии согласовало передачу украинским защитникам нового пакета военной помощи. Он будет включать дроны и противовоздушную оборону.

Об этом сообщила премьер-министра Латвии Эвика Силиня.

- Правительство только что одобрило передачу украинским вооруженным силам зенитных орудий NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и других необходимых материалов. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону Украины, так и ее разведывательные возможности, - написала глава латвийского правительства.

Она подчеркнула, что Россия сейчас является самой большой угрозой для безопасности во всем мире. Поэтому Латвия ежегодно выделяет на военную помощь Украине 0,25% своего ВВП.

- Мы будем продолжать поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и вместе с нашими союзниками, - добавила Силиня.