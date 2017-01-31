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В Минске под угрозой взрыва ограбили обменный пункт

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  • 31.01.2017, 13:36

В Минске разыскивается мужчина по подозрению в совершении хищения денег в обменном пункте.

Об этом сообщили БелТА в ГУВД Мингорисполкома.

"К кассиру обменного пункта одного из столичных банков, расположенного по ул. Я.Коласа, обратился неизвестный, который под угрозой применения взрывного устройства завладел крупной суммой денежных средств. Инцидент произошел утром 22 января. Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома объявили похитителя в розыск", - отметили в ГУВД.

Согласно приметам, мужчина славянской внешности, на вид около 25 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, лицо вытянутое, нос длинный и прямой. Был одет в темную болоньевую куртку с капюшоном чуть ниже пояса фирмы Puma с логотипом серого цвета на левой части груди и белого цвета на левом рукаве. На рукавах, от плеча до локтя, имеются вставки серого цвета. Под курткой байка с капюшоном светло-серого цвета (на верхней части капюшона имеется логотип в виде треугольника), на голове черная вязаная шапка, черные спортивные штаны с лампасами по бокам светлого цвета, на ногах черные кроссовки с рисунком белого цвета на внешней и внутренней стороне. При себе имел сумку через плечо черного цвета.

Правоохранители просят тех, кто владеет информацией о подозреваемом, сообщить по телефонам 8 (029) 344 76 32, 8 (029) 159 02 01 или 102.


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