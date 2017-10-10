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Новые iPhone с 2018 года не будут работать в Беларуси?

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  • 10.10.2017, 8:59
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Без технологии eSIM гаджет придется использовать только как плеер.

Существует риск, что белорусские операторы сотовой связи не смогут работать с продукцией Apple, которая будет выпускаться с 2018 года. Дело в том, что Apple планирует отказаться от слота для SIM-карт, сообщает spektr.by.

Вместо него в гаджеты будет встроен модуль eSIM, регистрирующийся в сети с помощью виртуальной SIM-карты. В Беларуси eSIM-карты планируется запустить только в ближайшие годы. Например, в России эта технология находится под запретом для предотвращения незаконного копирования «симок».

Если в iPhone точно не будет слота для SIM-карт, то российские покупатели смогут использовать их только как плеер. А белорусам придется ждать пока технология eSIM появится в нашей стране.


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