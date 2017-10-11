Минское «Динамо» прервало серию побед 1 11.10.2017, 22:15

Минчане на своем льду уступили «Салавату Юлаеву».

В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» в домашнем матче потерпело поражение от «Салавата Юлаева» со счетом 2:4, выиграв третий период со счетом 2:0, передает «Прессбол».

Динамо Минск — Салават Юлаев — 2:4 (0:3, 0:1, 2:0)

Динамо Минск: Энрот (Карнаухов с 21.00); Граньяни — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Хенкель, Китаров — Волков — Павлович (А); Шинкевич — Знахаренко, Лингле — Ковыршин — Когалев; Устиненко — Буйницкий, Кулаков — Шарангович — Степанов.

Салават Юлаев: Скривенс (Кареев); Логинов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен; Арзамасцев — Гончаров, Федоров — Юньков — Лисин; Осипов — Гареев, Лазарев — Бусаров — Макаров; Кокарев — Коротков — Майоров; Елизаров, Кузьмин.

Шайбы: 0:1 — Лисин (Ларсен, Федоров, 3.56). 0:2 — Юньков (Федоров, Лисин, 6.45). 0:3 — Умарк (Хартикайнен, Кемппайнен, 19.31). 0:4 — Макаров (Лазарев, Осипов, 21.24). 1:4 — Шарангович (56.38). 2:4 — Скилли (Знахаренко, Фонтэйн, 58.00).