В Дзержинском районе обнаружили три плантации марихуаны 8 12.10.2017, 8:18

2,882

Местный житель вырастил товара на 20 тысяч долларов.

На днях правоохранительным органам стало известно, что в Дзержинске появился торговец марихуаной. В ходе розыскных мероприятий оперативники вышли на след 34-летнего местного жителя.

Выяснилось, что мужчина не только реализует зеленую отраву, но выращивает и собирает ее. Плантации предприимчивый наркодилер создавал в лесной чаще вдали от населенных пунктов.

Сейчас подозреваемый задержан, передает kp.by сообщение Олега Сильвестровича, начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома.Также уничтожены три плантации марихуаны.

Во время задержания было изъято готового товара на сумму свыше 20 тысяч долларов. Мужчина употреблял и торговал марихуаной у себя дома, а хранил зелье на чердаке. Против него возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.