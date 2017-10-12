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В Дзержинском районе обнаружили три плантации марихуаны

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  • 12.10.2017, 8:18
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Местный житель вырастил товара на 20 тысяч долларов.

На днях правоохранительным органам стало известно, что в Дзержинске появился торговец марихуаной. В ходе розыскных мероприятий оперативники вышли на след 34-летнего местного жителя.

Выяснилось, что мужчина не только реализует зеленую отраву, но выращивает и собирает ее. Плантации предприимчивый наркодилер создавал в лесной чаще вдали от населенных пунктов.

Сейчас подозреваемый задержан, передает kp.by сообщение Олега Сильвестровича, начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома.Также уничтожены три плантации марихуаны.

Во время задержания было изъято готового товара на сумму свыше 20 тысяч долларов. Мужчина употреблял и торговал марихуаной у себя дома, а хранил зелье на чердаке. Против него возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.


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