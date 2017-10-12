«Революционная ситуация была и остается» 3 12.10.2017, 9:51

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Евгений Афнагель

Если бы власти сделали выводы после протестов, то сели бы за круглый стол с оппозицией.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель перед самым задержанием побывал в студии телеканала «Белсат».

Активист стал гостем программы «Размова дня», которая выйдет в эфир уже сегодня вечером.

В интервью Евгений Афнагель заявил:

«Перед первым маршем те же самые политики, я не буду называть по именам, некоторые журналисты тоже, к сожалению, говорили: «Выйдет сто человек, протестной волны нет, революционной ситуации нет. Какие протесты? На улицу никто не выйдет». Даже 17 февраля утром такое говорили, а потом вышли тысячи людей. Может, эти политики не чувствуют народных настроений? Не чувствовали тогда и не чувствуют сейчас. Так какие же они тогда политики? Я не думаю, что для общества это было сюрпризом, потому что протестные настроения были. И революционная ситуация была, и остается сейчас».

По мнению активиста, если бы власти сделали выводы после протестов, то сели бы за круглый стол с оппозицией, а Лукашенко начал бы переговоры со Статкевичем:

«Это те выводы, которые могут спасти страну, потому что кризис углубляется, ситуация очень сложная. И вместо акций, которые проводит оппозиция, могут быть социальные бунты. А если будут социальные бунты, может быть все что угодно: могут быть русские танки и, возможно, русские штыки снесут Лукашенко. И чтобы этого не было, надо садиться за круглый стол с оппозицией, нужно решать, как спасать страну».