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Могилевская активистка: Свободу Евгению Афнагелю!

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  • 12.10.2017, 12:23

Координатор «Европейской Беларуси» нуждается в солидарности и поддержке.

К солидарности с арестованным за акцию протеста против учений «Запад-2017» координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем на своей странице в «Фейсбуке» призвала активистка из Могилева Ольга Тышкевич:

Напомни, что 11 октября родственники политика сообщили сайту Сharter97.org, что им позвонили из РОВД Московского района Минска и сообщили, что Евгений Афнагель задержан и отправлен в ЦИП на Окрестина, чтобы отбывать 15-суточный арест за участие в Акции предупреждения 8 сентября на Октябрьской площади в Минске.


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