Лидер Scooter вылетел из жюри телешоу из-за поездки в Крым 12.10.2017, 16:01

Эйч Пи Бакстер

Фото: RTL / Stefan Gregorowius

Протест выразило украинское посольство в Германии, так как музыкант незаконно посещал оккупированный полуостров.

Вокалиста немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстера лишили места в жюри немецкого телешоу DSDS (Германия ищет супер-звезду) после протеста посла Украины в Германии Андрея Мельника, пишет liga.net.

Музыкант посещал оккупированный Россией Крым, нарушив закон Украины.

«Празднуем эстрадно-дипломатическую победу в ФРГ! После нашего протеста крымский вояжер H.P.Baxxter из «Скутера» вылетел из жюри DSDS!» - написал с соцсетях Мельник.

Напомним, 4 августа 2017 года участники немецкой группы Scooter прилетели в аннексированный Крым, тем самым нарушив закон Украины. В прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили, что музыкантам за это грозит до восьми лет лишения свободы, а посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал организаторов немецкого шоу DSDS исключить из состава жюри солиста группы Эйч Пи Бакстера.