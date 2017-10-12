БАТЭ опустится в таблице чемпионата Беларуси на третью позицию 1 12.10.2017, 20:01

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Борисовчане будут отставать от «Шахтера» на пять очков.

В результате вступления в силу решения дисциплинарного комитета БФФ присудить БАТЭ техническое поражение 0:3 в матче со «Слуцком» борисовский клуб опустится в таблице на третье место и пропустит вперед минское «Динамо».

От лидирующего «Шахтера» БАТЭ отстанет на 5 очков за 6 шесть туров до финиша.

Отметим, что официальное решение будет оформлено в течение пяти дней.

Положение после 24-го тура чемпионата Беларуси с учетом снятых с БАТЭ трех очков будет выглядеть так:

Шахтер — 56 очков (24 игры)

Динамо Минск — 52 (24)

БАТЭ — 51 (24)

Торпедо-БелАЗ — 41 (24)

Глава ФК БАТЭ Анатолий Капский в комментарии корреспонденту pressball.by дал оценку этому делу.

- Во-первых, мы не знаем, какое решение принято, так как не имеем мотивировочной части. Во-вторых, все документы, которые затребовал дисциплинарный комитет, мы предоставили. Но мне непонятно, почему такое серьезное дело, если уж в нем решается судьба очков в споре за призовые места, рассматривалось без присутствия председателя ДК Авдеева. Может, тогда надо было провести заседание раньше или позже? И еще один вопрос: есть документ, где черным по белому был написан счет, — и подписан этот документ председателем ДК. И счет этот был неправильным. Вот и все, что хотел сказать.

- БАТЭ намерен подавать апелляцию?

- Пусть решают специалисты клуба, которые получают за это зарплату. А я до сегодняшнего заседания ДК излучал уверенность: мне показывали все документы, которые были затребованы — и потом представлены в федерацию. На мой взгляд, их было достаточно.