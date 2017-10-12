Израиль собрался выйти из состава ЮНЕСКО вместе с США 12.10.2017, 20:12

Беньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля назвал ЮНЕСКО «театром абсурда».

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал МИД подготовить выход страны из из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вместе с США, передает ТАСС.

«Нетаньяху отдал указание МИД подготовить выход из организации вместе с США», - говорится в распространенном заявлении. В канцелярии главы правительства указали также, что Нетаньяху «приветствует решение президента [США Дональда] Трампа выйти из состава ЮНЕСКО». «Это смелое и этическое решение, потому что ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда, вместо сохранения истории она искажает ее», - сказал премьер.

Ранее о решении покинуть состав ЮНЕСКО заявили в Госдепартаменте США. Там отметили, что решение связано антиизраильской, по мнению Штатов, политикой организации, а также отметили необходимость реформирования ЮНЕСКО.

Документ вступит в силу 31 декабря 2018 года. При этом США рассчитывают остаться наблюдателем в организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже заявил, что сожалеет о выходе США из состава ЮНЕСКО.

В 2011 году после зачисления в ряды ЮНЕСКО Палестины США отказались от финансирования организации. Так же поступил и Израиль.