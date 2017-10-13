Случай в Барановичах: «Лифт открылся, закрылся, а кабина рухнула вниз» 2 13.10.2017, 8:32

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Жители многоэтажки в Барановичах возмущены халатностью сотрудников ЖКХ.

В редакцию Intex-press обратился житель дома №10 на улице Парковой с жалобой на то, что в этом доме постоянно ломается лифт. А вечером 10 октября его жена вместе с коляской, где спала маленькая дочка, спускалась в лифте и кабина провалилась ниже уровня первого этажа.

Александр и Дарья Вовк живут в первом подъезде дома №10 на улице Парковой уже пять лет – с того момента, как дом сдали в эксплуатацию. У них трое детей: Владу – 9 лет, Насте – 4 года, Алисе – всего две недели.

Александр Вовк

Квартира семьи Вовк расположена на шестом этаже, поэтому лифтом все пользуются практически постоянно. Но последние полгода лифт, по словам Александра, стал часто ломаться – жильцы этого подъезда едва ли не каждую неделю звонят в аварийную службу.

Вечером 10 октября Дарья вместе с Владом и Алисой собралась в детский сад за Настей.

– Обычно Настю забирает муж. Но в тот день ему пришлось уехать в командировку, – рассказывает Дарья. – Я с Алисой, которая была в коляске, зашла в лифт, а Влад стал спускаться по лестнице: сын боится ездить в лифте, так как он часто ломается. Мы с дочкой доехали до первого этажа. Лифт открылся, затем резко закрылся, а потом кабина с оглушительным грохотом рухнула вниз. Я так испугалась!

По словами горожанки, провалились они неглубоко – «примерно на уровне до колена». Дверь лифта закрылась неплотно, и Дарья видела площадку первого этажа.

– Я начала нажимать на кнопку связи с дежурной аварийной службы, но никто не отвечал. В тот момент я думала только обо одном: кто заберет ребенка из сада, если я надолго застряну в лифте?

Выбраться из кабины Дарье помог Влад, который как раз спустился по лестнице на первый этаж и услышал голос мамы. Вместе они смогли раздвинуть двери лифта. Дарья выбралась из кабины, а потом вытащила коляску с Алисой.

– Вечером я приехал домой, узнал о случившемся. Это стало последней каплей, – говорит Александр.

«Боюсь, что застряну и опоздаю на работу»

То, что лифт ломается регулярно, подтверждают и другие жильцы подъезда. Большинство из тех, кто живет на верхних этажах, предпочитает пользоваться лестницей. И не потому, что они – приверженцы здорового образа жизни, а потому, что не хотят «зависнуть между этажами».

– Мой восьмилетний сын как-то застрял в лифте и с тех пор перестал им пользоваться. Я теперь тоже хожу пешком, хоть живу на восьмом этаже. Боюсь, что когда-нибудь надолго застряну и опоздаю на работу, – рассказала жительница подъезда Светлана.

А для Ирины, которая живет на седьмом этаже, прогулка с маленьким ребенком зачастую превращается в настоящее испытание:

– Попробуйте спуститься с седьмого этажа по лестнице с коляской, а потом обратно подняться. На днях лифт тоже сломался, я позвонила в аварийную. Мы с ребенком больше двух часов гуляли, а лифт так и не починили. Пришлось вновь тащить коляску. И такое почти каждую неделю.

«Не знали, что проблема настолько острая»

В Барановичском филиале ОАО «Брестлифт» Intex-press рассказали, что о проблеме жильцов первого подъезда дома №10 на ул. Парковой они узнали совсем недавно.

– Жильцы сообщали о поломке, туда направляли монтеров, но то, что проблема настолько острая, мы не знали. Дом ведь новый. Проблемы с лифтами больше характерны для старых домов, где лифты давно отработали положенный им нормативный срок – 25 лет, а средств на замену нет. Теперь, конечно, возьмем ситуацию под контроль, – отметили в организации.

По мнению специалистов, в частых поломках лифта нередко виноваты сами жильцы.

– Чтобы кабина осталась стоять на нужном этаже, некоторые люди часто засовывают спички или подкладывают разные предметы между дверями лифта, – рассказывают монтеры по обслуживанию лифтов Барановичского филиала ОАО «Брестлифт». – На работу лифтов старого образца такие «манипуляции» никак не действовали, а вот в электронных системах современных машин они вызывают сбой. Новые лифты «нафаршированы» электроникой, поэтому требовательны и капризны в эксплуатации.

Александр Вовк направил письменное обращение руководству Барановичского филиала ОАО «Брестлифт» с просьбой выяснить причины столь частых поломок лифта в доме №10 на улице Парковой и ознакомить жильцов подъезда с результатами этой проверки.