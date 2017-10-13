Доверия нет 1 Виталий Портников

13.10.2017, 12:03

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Виталий Портников

На российском рынке через какое-то время останутся только те, кому на репутацию и судебные иски наплевать.

Президент концерна Siemens Джо Кезер не появился на встрече президента России Владимира Путина с представителями немецкого бизнеса. Казалось бы, за этим фактом не стоит ничего серьезного. Глава немецкого концерна может быть обижен историей с поставкой турбин в Крым, но, а конце концов, он не делал никаких острых заявлений в адрес Путина и послал на встречу с российским президентом своего заместителя. Значит, Siemens заинтересован в работе в России.

Но отсутствие президента концерна Siemens на встрече с Путиным тоже о многом свидетельствует. Еще недавно у Путина в Германии не было более преданного (и, пожалуй, более влиятельного) лоббиста, чем Кезер. Немецкий предприниматель встречался с Путиным в конце марта 2014 года, в самый разгар крымского кризиса, через несколько дней после аннексии полуострова. Кризис, возникший в отношениях между Россией и Западом, Кезер назвал «краткосрочной турбулентнцией». Он последовательно выступал против санкций по отношению к России. И в этом смысле был мощным голосом не только своего концерна, но и той части немецкого, и не только немецкого, предпринимательского сообщества, члены которой считают: Россия существует для того, чтобы зарабатывать на ней деньги, а не для дискуссий о моральных ценностях и международном праве. Считать, что такой человек откажется от рукопожатия с Путиным - то есть, собственно, с самими этими деньгами - еще недавно было политической фантастикой. Но именно это и произошло.

То, что действительно случилось в результате нелегальной перевозки турбин концерна Siemens в Крым - это крах доверия западного бизнеса к российскому руководству. Как и в случае с западными санкциями, этот крах будет иметь отложенный эффект, но очень скоро его результаты почувствуют на себе и российские власти, и обычные граждане страны. В чем смысл реального интереса лидеров западного «большого бизнеса» к таким странам, как Россия? Не только в величине заработка, но и в его легкости и, что немаловажно, в гарантированном успехе. Вы можете сколь угодно долго рассказывать таким бизнесменам о коррумпированности российских чиновников, зависимости судов от власти, решении любых вопросов в одном-единственном кабинете - но такими рассказами вы только их раззадорите. Бизнес, который существует по правилам «единого окна», о котором можно договориться с одним-единственным человеком - это ли не мечта бизнесмена, думающего не столько о нравственности, сколько о заработке? Потрясающие возможности!

Но такой бизнес ни в коем случае не должен привести к репутационным потерям на Западе, к судебным искам и телевизионным расследованиям. Капитаны западного бизнеса не против жить в своей стране по закону, а в России - по российским понятиям, но только об этом никто не должен знать. Решив отправить турбины концерна Siemens в Крым, Кремль подставил и сам концерн, и его президента. Да, возможно руководство концерна могло бы закрыть глаза на нелегальную поставку, но только если бы о ней никто никогда не узнал. Встреча жадности с безответственностью завершилась для Кезера катастрофой, придав новую окраску его отношениям с Путиным и оценке санкций против России. И теперь глава Siemens может сколь угодно долго уверять, что его обманули и судиться с российскими контрагентами - подозрения в том, что он знал о возможности использования турбин в Крыму, все равно останутся. Возможно, этого пятна на репутации не видно. Но оно есть.

И наличие этого пятна - именно то обстоятельство, которое может подорвать представления ведущих западных бизнесменов о преимуществах бизнеса в России. Да, деньги заработать легко. Но репутацию сохранить труднее. Тот, кто должен оставаться гарантом сохранения этой репутации, на самом деле мало думает о будущем своих западных партнеров. Если не пожалели такую акулу, как Кезер, то на что рассчитывать рыбешке помельче?

Так путем естественного отбора на российском рынке через какое-то время останутся только те, кому на репутацию и судебные иски наплевать, те, кто может позволить себе рисковать положением в обществе, деньгами и даже свободой. Но вот только, как правило, такие люди не руководят такими концернами, как Siemens. Они просто не добираются до вершин.

Виталий Портников, «Радио Свобода»