На Луне обнаружен кислород 2 13.10.2017, 16:53

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Колонизация Луны может стать следующим шагом после доставки человека на орбиту и высадки на спутник.

Несмотря на то, что астрономы давно знают о наличии кислорода на Луне, лишь недавно японский космический аппарат определил наличие этого элемента, да еще и с весьма интересной природой – земной. Открытие совершил зонд SELENE (Kaguya), и глава команда планетологов Кентаро Тедара из Университета Осаки сообщил о нем на страницах журнала Nature Astronomy, пишет healthystyle.info.

Команда считает, что данная находка может не только пролить свет на некоторые подробности формирования нашей планеты несколько миллиардов лет назад, в том числе и на состояние тогдашней атмосферы, но и объяснить, каким образом кислород с Земли попал на Луну.

Примерно пять дней каждого месяца Луну от солнечного ветра защищает магнитосфера нашей планеты – область космоса в виде пузыря, где магнитное поле Земли обладает значительным влиянием. Ученые считают, что ионы кислорода могли переместиться с нашей планеты на Луну именно в один из таких периодов и в конечном итоге нашли свое пристанище в верхнем слое грунта спутника и его породе.

Геологическая активность, происходящая на Земле, в конечном итоге стерла все доказательства древней атмосферы нашей планеты. Однако ионы кислорода, имеющиеся на Луне, по-прежнему остаются нетронутыми в течение вот уже нескольких миллиардов лет. Более того, сбор образцов этого кислорода может помочь ученым понять, как земная атмосфера изменялась со временем и какое влияние эти изменения могли оказывать на эволюцию различных форм жизни.

Помимо помощи в понимании прошлого нашей планеты, такие исследования как косвенно, так и прямо помогают в реализации наших желаний по колонизации космоса. В конце концов, нам необходим кислород для дыхания, и Луна, судя по всему, кажется одной из первых вероятных точек для колонизации в ближайших планах человечества.

Япония хочет к 2030 году отправить на Луну астронавта. Глава компании Amazon и Blue Origin Джефф Безос считает, что пришло подходящее время для постоянной колонии на спутнике. Объединенные Арабские Эмираты тоже выражают свое желание основать на Луне колонию.

Канадский астронавт-ветеран Крис Хэдфилд считает, что колонизация Луны является наиболее логичным следующим шагом после доставки человека на орбиту и высадки на спутник.

«Я думаю, если мы проследуем за исторической линией, то именно Луна должна стать первой колонией, а затем уже Марс», — сказал Хэдфилд в интервью New Scientist.

«Мы должны туда вернуться не просто для того, чтобы показать, что мы можем туда вернуться, но скорее для того, чтобы начать там жить».

В течение ближайших лет мы точно не узнаем, станет ли Луна первым внеземным домом для человека, но, независимо от планов по колонизации Солнечной системы, очевидно, что мы еще не закончили с нашим естественным спутником.