Нацбанк Украины запретил рубли с изображением оккупированного Крыма 3 13.10.2017, 18:25

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Постановление украинского Нацбанка вступает в силу 17 октября.

Нацбанк Украины запретил украинским банкам и финансовым организациям проводить любые операции с российскими банкнотами и монетами, на которых содержаться символы оккупированных Россией территорий Украины, передает censor.net.

Соответствующий запреты на осуществление операций с такими банкнотами и монетами установлен постановлением правления НБУ №103 от 13 октября, которое вступает в силу с 17 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, банкам и финансовым учреждениям запрещено осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением карт и объектов, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины или содержащие тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины.

Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.

Также финансовым учреждениям и ПАО "Укрпочта" запрещается при осуществлении или выплате переводов принимать и выдавать такие наличные банкноты или монеты.

Соответствующие изменения внесены в Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине.

Как сообщалось, накануне Центробанк РФ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На банкноте номиналом 200 рублей размещены символы аннексированного Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.

Также в 2014 году в России было выпущено две монеты достоинством 10 рублей с изображениями оккупированных Крыма и Севастополя. Тираж выпуска в общей сложности составил 20 млн монет.