Фотофакт: Дедовщина в военной части в Борисове 4 13.10.2017, 20:28

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Общее состояние белорусской армии в фотографиях.

Nn.by показывает несколько задокументированных примеров насилия в системе белорусской срочной службы. Съемки фотограф Сергей Гудилин проводил в 2010 году во время своей службы в войсках связи в Борисове. Не претендую на репрезентативность и строгое соответствие этих фото нормам в других частях, но вы не поставите под сомнение документальность этих снимков, - пишет Гудилин. - В ходе съемки я пытался быть максимально корректным, поэтому визуальными средствами передается скорее атмосфера дедовщины, чем конкретные эпизоды. Некоторые снимки публикуются впервые.

1. Форма. Молодые солдаты получают форму на складе в военной части в Борисове. С этого момента и проявляется иерархия в армии. Солдаты второго или третьего периода службы позволяют ходить себе в выцветшей форме с расстегнутыми верхними пуговицами. Внешний вид регламентируется по периодам службы.

2. Казарма. До присяги новобранцы живут отдельно под присмотром сержантов старшей службы. Контроль офицерского состава там минимальный. Здесь и начинается первый опыт «воспитания». На фото — момент отработки команды «45 секунд, отбой!». За это время все солдаты должны раздеться и лечь в койки. Если так тренируют 1-2 раза перед отбоем, то, может, и неплохо. Но занятия могут продолжаться после отбоя еще с целый час…

3. Порядок. Ясно, что молодые бойцы должны приучаться к единообразному порядку в казарме. Поэтому койки сержанта, а потом и «дедов» в казарме расстилают и застилают только молодые бойцы.

4. Работы. Четыре деда наблюдают за работой троих молодых солдат. Молодые работают всегда больше остальных, это касается всего, что происходит во время службы.

5. Сигареты. Мощный инструмент товарооборота, влияния и контроля. У «молодых» сигареты должны быть всегда, они должны выдавать их «старшим» по первой просьбе. Если сигареты ищутся очень долго, то можно запретить курить всему молодому пополнению. На фото как раз такой момент — новобранцы едут из бани в Печах и «наказаны» запретом на курение на 3 дня.

6. Иерархия. Она проявляется не только в форме. Новобранцы должны мыться в отдельной части бани, стоять в первых рядах, быть последними в очереди в столовую и так далее.

7. Фишка. Молодой солдат в военной части в Борисове стоит начеку у входа в казарму, пока старослужащие пьют пиво в «каптерке», в 12 часов ночи. Так простоять на чеку можно по часу-два или меняться с другим «молодым».

8. Физическое насилие. Широко не распространено, поскольку оставляет следы на теле. Но иногда действенный метод, чтобы контролировать личность. «Лоси», «Щеглы», «Фанеры», «Тормозы» — все это, бывает, отрабатывается и «прописывается». Иногда сопровождается жестким мужским юмором, но насилие есть насилие.

9. Бессонница. «Дедушки» будят молодых в казарме. Борисов, зима 2010 г. Развитие событий зависит от эмоционального состояния старослужащих: могут построить в шеренгу, назначить физкультминутки и так далее. Заснуть позволяется глубокой ночью после 2 часов.

10. «На локти, слоняра!». Дисциплинарная команда для молодых солдат в армии. Педагогический инструмент в любой ситуации: не принесли сигарет, не убрались в казарме — и сержанты получили выговор от «шакалов» (офицерский состав военной части или контрактники). Все молодое пополнение становится в упор к полу и не должно дотронуться животом пола по 10—20 минут. После дембеля я уже узнал, что в гражданской жизни это модный инструмент поклонника здорового образа жизни — планка.

11. «Общак», «Доляшка» и т.д. В выходные дни родители посещают в частях молодых солдат. Еду и гостинцы молодой солдат может поесть только с родителями. Половина «пайки» от родителей отдается дедам. Питаться сверх нормы в столовой запрещено первые месяцы службы. За пирожок или халву из столовского киоска могут позволить съесть буханку черного хлеба, пока твои молодые коллеги стоят на локтях — неприятно в этом момент всем.