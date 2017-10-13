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Семь игроков юношеской сборной Нигера родились 1 января

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  • 13.10.2017, 22:34

Забавное совпадение обнаружили журналисты, изучая заявочный список сборной Нигера на юношеский (U-17) ЧМ.

Как сообщает "Спорт экспресс" со ссылкой на французскую Le Figaro, в заявке африканской команды 7 из 21 игрока родились 1 января: пятеро — в 2000 году, двое — в 2001-м. Если бы пятеро родившихся в 2000 году появились на свет хотя бы на день раньше, то не смогли бы участвовать в турнире...

Естественно, появились определенного рода подозрения, которые попытался развеять главный тренер команды Луис Вердини.

- Там не отмечают юбилеи, поэтому не прописывают сразу дату рождения. Люди называют свой возраст, когда приходят брать паспорт. Я работал и со взрослыми спортсменами, некоторые из них не знали даты своего рождения.


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